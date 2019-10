Josip Iličić (desno) je dosegel četrti ligaški zadetek v tej sezoni. Foto: Reuters

Napoli je povedel v 16. minuti, ko je mrežo z glavo iz bližine zatresel Nikola Maksimović. Podal mu je Jose Maria Callejon. V nadaljevanju je Arkadiusz Milik zadel vratnico, ko je streljal proti praznim vratom. Gostje so trpeli, toda v 41. minuti izenačili. Remo Freuler ni streljal najbolje, a je Meretu žoga med nogama ušla v mrežo.

Atalanto je gol prebudil in drugi polčas je začela bolje. Na drugi strani je bil blizu zadetka Lorenzo Insigne, Milik pa je v 66. minuti s prostega strela še enkrat zadel okvir vrat, tokrat prečko. Pet minut pozneje je poljski napadalec le dočakal zadetek. Fabian Ruiz je ukradel žogo Martenu de Roonu in zaposlil Milika, ta je preigral vratarja Pierluigija Gollinija in Napoli drugič povedel v vodstvo. Ruiz je imel na nogi 3:1, a zgrešil.

V končnici je pri Atalanti vstopil Luis Muriel, Rafael Toloi pa je podal Iličiću za izenačenje. Zadetek je razburil domače nogometaše, ki so protestirali, češ da je predtem v kazenskem prostoru Atalante Simon Kjär nepravilno ustavil Fernanda Llorenteja. VAR je presodil, da prekrška ni bilo, trener Napolija Carlo Ancelotti pa je bil zaradi protestov pri sodniku Pieru Giacomelliju izključen.

10. krog:

NAPOLI - ATALANTA 2:2 (1:1)

Maksimović 16., Milik 71.; Freuler 41., Iličić 86.

Iličić je igral vso tekmo.

Danes ob 21.00:

CAGLIARI - BOLOGNA (Birsa)

JUVENTUS - GENOA (Vodišek)

LAZIO - TORINO

SAMPDORIA - LECCE (Majer)

SASSUOLO - FIORENTINA

UDINESE - ROMA

Četrtek ob 21.00:

MILAN - SPAL (Kurtić)

Odigrano v torek:

PARMA - VERONA 0:1 (0:1)

Lazović 10.

BRESCIA - INTER 1:2 (0:1)

Škriniar 76./ag; Martinez 23., Lukaku 63.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.