Kevin Kampl je znova potrdil, da je njegova pot v slovenski reprezentanci končana. Foto: www.alesfevzer.com

V pogovoru za časopis Bild je dejal, da je to resna možnost in da se počuti kot Nemec. Kampl, njegovi starši so se iz Slovenije preselili v Nemčijo, je bil tam sicer rojen, a nemškega državljanstva nima. Oziroma ga ni imel doslej, morda pa se bo to spremenilo. Zadnji dve sezoni 28-letnik igra za Leipzig, predtem je v Nemčiji igral za Bayer Leverkusen, Osnabrück, Greuter Fürth in Borussio Dortmund, v Avstriji pa za Salzburg.

Kot je dejal v pogovoru za časopis Bild, je po prenehanju igranja za slovensko reprezentanco, to zdaj znova aktualno. "Zdaj, ko sem končal pot v slovenski reprezentanci, je to spet tema. Tukaj sem rojen, tukaj sem odraščal. Tudi pozneje želim ostati in živeti v Nemčiji. Pa tudi počutim se kot Nemec," je dejal v Sollingenu rojeni vezist in pojasnil, da bi ob rojstvu lahko dobil dvojno državljanstvo, vendar takrat tega niso uredili.

Dotaknil se je tudi za slovenske nogometne razmere vroče teme. Nastopi v slovenski izbrani vrsti so, kot kaže, res dokončno preteklost, čeprav si na slovenski strani želijo, da bi odločitev o koncu kariere spremenil. Kot poroča Bild, je namreč odločitev dokončna: "Ostajam pri tem. Dobro sem razmislil in stojim za svojo odločitvijo." Za Slovenijo je Kampl zbral 28 nastopov in dosegel dva gola, zadnjič je slovenski dres oblekel septembra lani na tekmi lige narodov proti Bolgariji.