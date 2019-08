Dani Alves kot kapetan popeljal Brazilijo do celinskega naslova, pri čemer je bil na domačem prvenstvu še razglašen za najboljšega igralca turnirja, s čimer je dokazal, da pri 36. letih še ni za odpis. Foto: Reuters

Z brazilskim velikanom, za katerega je Dani Alves tudi navijal kot otrok, je bočni branilec podpisal pogodbo do decembra 2022. V Sao Paulo je prišel kot prosti igralec, saj se mu je pogodba s PSG-jem konec junija iztekla.

Nekdanji nogometaš Bahie, Seville, Barcelone, Juventusa in PSG bo tako uresničil sanje. "Sanjal sem, da bi nekoč igral za Sao Paulo in Barcelono. Zdaj bom sanje uresničil," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Dani Alves, ki je nazadnje v Braziliji igral leta 2002, ko ga je zaradi dobrih iger v domači Bahii opazila Sevilla in ga odpeljala v Evropo.

Ravno Sevilla se je v zadnjih dneh omenjala kot najbolj vneti evropski snubec. "Lahko bi izpral številne druge klube, a sem se odločil vrniti v v Brazilijo, v mojo deželo k mojim ljudem, v klub, ki ga ljubim," v čustvenem nagovoru na klubskem Twitterju pripoveduje Alves. Desni bočni branilec je sicer odrastel na severovzhodu države v Bahii, a je že od malih nog navijal za tricolore iz največjega brazilskega mesta. Sao Paulo v brazilski Serii A po tretjini prvenstva zaseda 5. mesto z zaostankom 8 točk za vodilnim Santosom, med v Evropi znanimi igralci pa izstopata Alexandre Pato in vezist Hernanes.