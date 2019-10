Oblak je kot prvi namestnik nosil kapetanski trak, ker je kapetan Koke tekmo začel na klopi. Varovanci Diega Simeoneja so v Vitorii-Gasteizu povedli v 70. minuti. Angel Correa in Alvaro Morata sta z dvojno podajo vrgla iz igre obrambo domačih, nato pa je Morata s strelom po tleh matiral vratarja Fernanda Pacheco.

Jan Oblak je bil prvič v letošnji sezoni kapetan "atletov". Foto: EPA

Oblak nemočen ob mojstrovini Pereza

Domači so izenačili v 83. minuti. Za potezo tekme je poskrbel Lucas Perez, ki je z mojstrovino s kakšnih 20 metrov žogo poslal v desni zgornji kot nemočnega Oblaka. Madridčani so imeli rahlo premoč: posest žoge 52:48, streli 4:3 – oboje za Atletico.

Barcelona z zmago nad Valladolidom na vrh

Barcelona je v večerni tekmi s 5:1 premagala Valladolid in se vsaj za dva dni zavihtela na vrh lestvice. Katalonci so povedli že v 2. minuti, ko je Clement Lenglet "po biljardu" odbito žogo s kakšnih desetih metrov pospravil pod prečko. Žoga je zadela branilca Valladolida Federica Barba, spremenila smer in se od prečke odbila za hrbet Jordija Masipa.

"Srečno" izenačenje Valladolida

A gostje so v 15. minuti izenačili. Po prostem strelu z leve strani je izbita žoga dobesedno v koleno zadela Kika Olivasa in se odkotalila čez golovo črto.

Poškodba je preteklost: Lionel Messi je najprej odlično podal Arturu Vidalu, nato pa še sam dosegel dva lepa gola. Foto: Reuters

Mojstrovine Messija in Vidala

Barcelona je vse apetite gostov zatrla z dvema goloma v razmiku petih minut. Najprej je Lionel Messi v 29. minuti poslal prefinjen predložek v kazenski prostor, kamor je vtekel Arturo Vidal in mojstrsko s konico čevlja poslal žogo za levo vratnico nemočnega Jordija Masipa. Pet minut pozneje je Messi sijajno izvedel že prosti strel s kakšnih 25 metrov in žogo čez živi zid poslal v levi zgornji kot Masipa.

Messi in Suarez dotolkla Valladolid

Barcelona je v drugem polčasu s "pol moči" nadzirala položaj na zelenici. Messi je v 75. minuti na robu kazenskega prostora prejel podajo Ivana Rakitića, se obrnil, nato pa z diagonalnim strelom po tleh povišal na 4:1. Dve minuti pozneje je Argentinec s podajo v prazen prostor v ogenj poslal Luisa Suareza, ki je matiral Masipa za 5:1.

V sredo bo madridski Real gostil Leganes, medtem ko bo v četrtek do tega kroga vodilna Granada gostovala pri Getafeju.

NOGOMET

ŠPANSKO PRVENSTVO

11. KROG

BARCELONA - VALLADOLID 5:1 (3:1)

Lenglet 2., Vidal 29., Messi 34., 75., Suarez 77.; Olivas 15.

ALAVES - ATLETICO MADRID 1:1 (0:1)

Perez 83.; Morata 70.

Sreda ob 19.00:

REAL SOCIEDAD - LEVANTE

VALENCIA - SEVILLA

Ob 20.00:

ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL

Ob 21.00:

BETIS - CELTA VIGO

Ob 21.15:

REAL MADRID - LEGANES

Četrtek ob 19.00:

EIBAR - VILLARREAL

MALLORCA - OSASUNA

Ob 21.15:

GETAFE - GRANADA