Brazilski napadalec Kaio Jorge je zvezdnik v nastajanju, kjer se bo vsaj še kakšno leto kalil pri Santosu. Foto: Reuters

V mestu Gama, ki je del zveznega okrožja prestolnice Brasilie, sta na stadionu Bezeraao na sporedu zadnji dve tekmi SP-ja 2019 do 17 let. Za tretje mesto se merita polfinalna poraženca - evropski mladinski velesili Francija in Nizozemska.

Več naslovov osvojila le Nigerija

Ob 23.00 se začenja veliki finale med gostiteljico Brazilijo in Mehiko. Prejšnje generacije Brazilcev so osvojile tri tovrstna prvenstva (1997, 1999 in 2003), medtem ko so Mehičani na vrh sveta stopili dvakrat (2005 in 2011). Zgodovinsko je uspešnejša samo Nigerija, ki se ponaša s kar petimi naslovi svetovnih prvakov (1985, 1993, 2007, 2013 in 2015) v najmlajši kategoriji, ki se odvijajo vsaki dve leti.

Efrain Alvarez že leta buri duhove v Severni Ameriki, kjer se je Kalifornijec soočal z dilemo ali zaigrati za ZDA ali Mehiko. Foto: Reuters

Osem zmag in veliki polfinalni preobrat

Brazilija je po izrednem preobratu v polfinalu, ko so proti Franciji nadoknadili zaostanek z 0:2 in slavila s 3:2, v vlogi favorita. Zmagali so na vseh šestih tekmah turnirja s skupno razliko v golih 17:3! Prvo ime Selecaa je s 4 goli Kaio Jorge. Kot članu Santosa, za katerega je že odigral dve članski tekmi, pa se vlečejo vzporednice z Robinhom, Rodrygom in drugimi asi, ki jih je nogometnemu svetu dal Pelejev klub.

Slab začetek, odličen konec?

Mehika je slabo začela prvenstvo, remizirala brez golov s Paragvajem, izgubila z Italijo, a nato nanizala tri zmage, v polfinalu pa po loteriji enajstmetrovk izločila Nizozemsko. Pri kadetskem El Tri se vse vrti okoli Efraina Alvareza, ki je prav tako prvi strelec svoje repreznetance s 4 goli. V Los Angelesu rojeni in vzgojeni Alvarez je izbral Mehiko, četudi velja za čudežnega dečka LA Galaxyja, pri slednjem je bil znan kot varovanec Zlatana Ibrahimovića.

Gre za drugi medsebojni finale SP-jev do 17 let: leta 2005 so v Limi, Peruju, Mehičani presenetili in s kar 3:0 porazili favorizirane Brazilce.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 17 LET - BRAZILIJA 2019

Tekma za 3. mesto, danes ob 19.00:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA



FINALE ob 23.00:

BRAZILIJA - MEHIKA