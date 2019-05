Žan Majer je bil v reprezentanco Slovenije prvič vpoklican marca 2017 za tekmo proti Škotski, ko je igral še za Domžale. Pozneje je prestopil v ruskega prvoligaša Rostov, od februarja letos pa je član Lecceja. Za italijanskega drugoligaša je spomladi redno igral ter mu pomagal do drugega mesta v Serie B in uvrstitve v prvo ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Seznam reprezentantov bo selektor objavil v ponedeljek ob 13.00 na novinarski konferenci v Nacionalnem nogometnem centru, že zdaj pa je jasno, da so si vpoklic prislužili Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Jagiellonia Bialystok), Andraž Struna (Anorthosis Famagusta), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Matej Palčič (Wisla Krakov), Žan Majer (Lecce) in Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town), ki bodo na Brdu trenirali do petka.

Peterica je bila na Kekovem seznamu že marca za tekmi proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1), Palčič in Majer pa se v izbrano vrsto vračata po daljšem času. Oba sta do zdaj zbrala po en nastop - Palčič junija 2017 proti Malti, Majer junija lani na prijateljski tekmi proti Črni gori.

Preostali del reprezentance se bo zbral v petek, 31. maja, v Kranjski Gori.

Tekma proti Avstriji v Celovcu bo teden dni pozneje, torej 7. junija. Štiri dni pozneje bodo Slovenci gostovali še v Rigi, kjer jim bo nasproti stal tudi stari znanec, latvijski selektor Slaviša Stojanović.

Kvalifikacije za Euro 2020

Skupina G, 3. krog, petek, 7. junija:

AVSTRIJA - SLOVENIJA (ob 20.45)

SEVERNA MAKEDONIJA - POLJSKA

LATVIJA - IZRAEL



4. krog, ponedeljek, 10. junija:

LATVIJA - SLOVENIJA (ob 20.45)

POLJSKA - IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA