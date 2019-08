Harry Maguire je najdražji nakup angleških klubov tega poletja in je s prestopom iz Leicestra v Manchester United postal najdražji branilec na svetu. Foto: Reuters

Skupna višina pogodbenih obveznosti za poletne okrepitve znaša natanko 1,41 milijarde funtov, kar je le za drobec manj od rekordnega poletja 2017 in takrat plačanih 1,43 milijarde funtov, ugotavlja revizijska hiša Deloitte.

Zadnji dan prestopnega roka - v četrtek, 8. avgusta - so premierligaški klubi zapravili 184 milijonov evrov za 17 dogovorjenih prestopov, kar je sicer najmanjše število prestopov zadnjega dne od zaprtja tržnice poleti 2009. Zadnji dan so zaznamovali prestopi Alexa Iwobija iz Arsenala v Everton, odhod Romeluja Lukakuja iz Manchester Uniteda v Inter, zelo dejaven je bil Arsenal, ki je kupil Kierana Tierneyja (Celitc) in Davida Luiza (Chelsea).

Trojica z dobičkom od prestopov in nakupov

Enajst od 20 klubov Premier lige je to poletje podrlo svoje rekordne odškonine, pri čemer je novinec Sheffield United kar štirikrat popravljal lastni rekord. Samo trije klubi so poletno tržnico sklenili z dobičkom: Crystal Palace, Liverpool in Chelsea, ki je imel prepoved nakupov, pri čemer je sicer lahko dokončal posel in dokončno odkupil Matea Kovačića, ki je bil v minuli sezoni izposojen iz Reala Madrida.

Angleži tudi dobro prodajali v tujino

Po raziskavi Deloitta gre za drugi najbolj razsipni poletni prestopni rok, od kar je bil leta 2003 vzpostavljen zdajšnji sistem nakupov in prodaj. A zaradi dobre prodaje Edena Hazarda (za 97 milijonov evrov iz Chelseaja v Real Madrid, a končna vsota prestopa se ob izpolnitvi pogojov lahko povzpe kar na 162 milijonov evrov) in Romeluja Lukakuja (za 80 milijonov evrov iz Manchester Uniteda v Inter Milano) so v Premier ligi zapravili le 677 milijonov evrov več za nakupe kot so jih prejeli ob prodajah, kar je najmanjša neto vsota za odškodnine po letu 2015.

Deset največjih poletnih nakupov v Premier ligi

Ime Priimek državljanstvo

starost igralni položaj iz kluba v klub odškodnina v milijonih evrov Harry Maguire ANG/26 osrednji branilec Leicester Manchester United 87 Nicolas Pepe SLO/24 desni krilni vezist Lille Arsenal 78 Rodri ŠPA/23 obrambni vezist Atletico Madrid Mancehster City 68 Joao Cancelo POR/25 desni bočni branilec Juventus Manchester City 65 Tanguay Ndombele FRA/22 osrednji vezist Lyon Tottenham 58,5 Aaron Wan-Bissaka ANG/DRK/21 desni bočni branilec Crystal Palace Manchester United 54 Sebastien Haller FRA/25 napadalec Eintracht Frankfurt West Ham 49 Mateo Kovačić HRV/25 osrednji vezist Real Madrid Chelsea 43 Youri Tielemans BEL/22 osrednji vezist Monaco Leicester 43 Joelinton BRA/22 napadalec Hoffenheim Newcastle 43

Zanimovo, da se sta na seznamu 10 najdražjih nakupov poletja samo dva napadalca. Tako Sebastian Haller kot Joelinton prihaja v Anglijo in nemške Bundeslige. Foto: EPA

Deloitte: Hitrejša rast plač kot prihodkov

"S takšno ravnijo neto zapravljanja v kombinaciji z zmerno rastjo televizijskih pravic za Premier ligo v prihajajoči sezoni, pričakujemo, da se bodo plače igralcev povečale bolj kot se bodo povečevali prihodki. Zaradi tega se bo razmerje plač v primerjavi s prihodki povzpelo prek 60 odstotkov," izpostavlja velikokrat spregledani vidik nogometnega poslovanja Dan Jones, partner v Sports Business Group, ki je znotraj Deloitta pripravila zdaj vsakoletno raziskavo nogometnih prestopov in poslovanja premierligašev.

"Vseeno to ne predstavlja večjega finančnega tveganja za klube Premier lige, ki so skupno gledano pred odbitjem davkov za sezono 2017/18 prijavili za 460 milijonov evrov dobička, medtem ko je neto potrošen denar za odškodnine znaša 12-odstotkov vseh prihodkov, kar je najnižji delež po letu 2012," poudarja Jones iz Deloitta, da ni večjih skrbi za finančno zdravje Premier lige, ki velja za najbogatejšo nogometno ligo na svetu.

Samo Angleži zaprli tržnico pred štartom sezone

A če bodo španski klubi nadaljevali v dosedanjem ritmu nakupov, lahko La Liga preseže Premier ligo, saj so na krilih Reala Madrida, Atletica Madrida in Barcelone že pri skupni vstopi 1,2 milijardi evrov za poletne okrepitve. Med peterico elitnih evropskih lig, se je namreč samo na Otoku nogometna tržnica zaprla dan pred začetkom nove sezone 2019/20. Tako v La Ligi Serii A, Bundesligi in Ligue 1 se bo namreč trgovalo vse do ponedeljka, 2. septembra.