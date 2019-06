Jan Oblak je z Atleticom v petih letih osvojil tri lovorike. Foto: EPA

V sredo je nemški portal Transfermarkt predstavil nove tržne vrednosti nogometašev. Oblakovo je ocenil kar na 100 milijonov evrov. Do zdaj še noben vratar ni dosegel takšne vrednosti in za številne je Škofjeločan trenutno tudi najboljši čuvaj mreže na svetu. Postal je ključni mož Atletica, katerega glavna moč je prav trdna obramba, ki ji poveljuje Oblak. Z madridskim velikanom ima podpisano pogodbo do leta 2023, odkupna klavzula pa znaša še 20 milijonov več, kot je ocenjena njegova tržna vrednost.

Jan Oblak in Miha Mlakar. Foto: PP

Pot vratarju slovenske reprezentance v Madridu ni bila postlana z rožicami, vseeno pa je v španski prestolnici spisal svetovno nogometno uspešnico, o kateri bolj kot v domovini govorijo v tujini, piše madridski AS. Ko je iz Benfice prestopil v Atletico, se je znašel pred težkimi preizkušnjami. Da mu je uspelo preskočiti vse te ovire, so zaslužni tudi najbližji, ki so mu tedaj stali ob strani. Leta 2014 se je pridružil colchonerosom, prišel je kot zamenjava za odličnega Thibauta Courtoisa, za mesto med vratnicama pa se je boril z Miguelom Angelom Moyo, ki je bil po poškodbi Škofjeločana v prednosti.

Dviguje ugled celotnemu slovenskemu nogometu

Debi v dresu Atletica v Ligi prvakov se Oblaku ni najbolj posrečil. Olympiacos je tedaj slavil zmago s 3:2. V klubu so začeli dvomiti o njem. Kot piše AS, so Janovemu agentu Mihi Mlakarju dejali, da je verjetno premlad in da so podvomili o njegovi prihodnosti v dresu rojiblanocosov. Toda, kot je dejal Mlakar, se je s podobnimi dvomi srečal tudi v Lizboni in je Madridčanom zatrdil: "Pomirite se, fant je neizmerno delaven in nekoč boste v njem imeli enega najboljših vratarjev na svetu."

"Med vratnicama je hladen kot led. Ni nervozen," je odločno povedal Mlakar. Oblak je ob koncu svoje poti pri Benfici dejal: "Delam, da bi postal eden najboljših na svetu." Atleticu sta se potrpežljivost in ne nazadnje zaupanje Mlakarjevim in Oblakovim besedam kmalu obrestovala. Štirikrat zapored je slovenski čuvaj mreže prejel nagrado zamora, ki jo v španski ligi podelijo vratarju, ki je prejel v sezoni najmanj zadetkov. Zdaj je najdražji vratar vseh časov, hkrati pa tudi največ vreden nogometaš z območja držav nekdanje Jugoslavije. Tudi imena, kot so Davor Šuker, Predrag Mijatović in Luka Modrić, ki so v Madridu – sicer pri Realu – pustili neizbrisen pečat, niso dosegla takšne vrednosti, poudarja AS. Tudi Oblakova plača je na primer višja, kot jo ima aktualni dobitnik zlate žoge. S tem Jan Oblak nedvomno dviguje ugled celotnemu slovenskemu nogometu.