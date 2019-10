Slovenska reprezentanca bo v sredo dopoldne odpotovala v Severno Makedonijo. Tekma bo v četrtek, ogledali si jo boste lahko na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Foto: www.alesfevzer.com

Samozavest v bistvu pride z dobrimi rezultati. Je pa res, kar moram poudariti, fenomenalno vzdušje v ekipi, res smo dobra klapa, to se tudi pozna na terenu. Denis Popović

V slovenski vrsti, ki je danes na Brdu pri Kranju opravila zadnji trening pred odhodom v Severno Makedonijo, poudarjajo, da bodo poskusili ponoviti igro in odnos s septembrskih tekem proti Poljski in Izraelu. Obakrat so zmagali in se povzpeli na drugo mesto skupine G. Nove tri točke na tekmi z Makedonci bi še povišale temperaturo pred nedeljskim gostovanjem Avstrijcev v Stožicah.

Zdravniška služba se še bori za morebitni 100. reprezentančni nastop Bojana Jokića. Koleno Romana Bezjaka pa je iz dneva v dan bolje. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je v seriji treh zaporednih zmag, posledično je samozavest nogometašev na vrhuncu in v takšnem vzdušju gre vse lažje.

"Da, vsekakor je lažje, predvsem tudi zato, ker večina igralcev igra v klubih redno, in to se vsekakor pozna tudi na igrišču in samozavest pride z goli," je za TV Slovenija povedal Benjamin Verbič, junak septembrske zmage Slovenije nad Izraelom, ki je prav tako zadržal strelsko formo in gole zabija za kijevski Dinamo.

"Mislim, da nas čaka zelo težko gostovanje. Tudi v Ljubljani so Makedonci pokazali svojo kakovost. Menim pa, da jih lahko premagamo, potrudili se bomo, ne bomo razmišljali preveč o samem rezultatu, ampak se bomo osredotočili na našo igro, na pristop, takšen, kot je bil proti Poljski in Izraelu. Upam, da nas bo to na koncu nagradilo," je povedal nogometaš Dinama iz Zagreba, Petar Stojanović, ki je včeraj praznoval 24. rojstni dan.

Upam, da bomo tako nadaljevali, da bomo tudi v tem ciklusu vknjižili čim več točk, kolikor jih lahko. Vsekakor je naš cilj, da dobimo obe tekmi. Benjamin Verbič

Tudi nogometaš SPAL-a Jasmin Kurtić pravi, da ni čas za kakršno koli evforijo: "Nabrušeni smo, a moramo ostati na tleh. Ne smemo letati previsoko. Mislim, da bo to ena najpomembnejših tekem, odkar sem v reprezentanci. Ta tekma ti lahko da ogromno. Zato je najpomembneje, da se dobro pripravimo na Makedonce."

Nogometaš Züricha, Denis Popović, ki je pri 29 letih (prihodnji teden bo dopolnil 30 let) končno dobil priložnost v reprezentanci, pa je razkril morebitni ključ do uspeha. "Mislim, da imajo veliko težav, ko ekipa izgubi žogo, prve dve, tri sekunde, če s pravo potezo spraviš žogo naprej, lahko odrežeš celotno vezno linijo in greš neposredno na zadnjo linijo."

Slovenski nogometaši odštevajo dneve do tekme z Makedonci

Kek verjame, da bodo tokrat proti Makedoncem igrali bolje

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G

7. krog, četrtek ob 20.45:

SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

LATVIJA - POLJSKA

AVSTRIJA - IZRAEL

8. krog, nedelja ob 20.45:

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

POLJSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

IZRAEL - LATVIJA 15. oktobra