Wilfred Ndidi se je v 67. minuti z izenačujočim zadetkom odkupil za velikansko napako, ki si jo je privoščil na uvodu srečanja. Foto: Reuters

Londončani so srečanje na svojem stadionu začeli silovito. Že v uvodni minuti je Pedro Rodriguez z voleja zatresel zunanji del mreže, hip zatem je Christianu Pulisicu nevaren strel ubranil gostujoči vratar Casper Schmeichel.

Mason Mount je že v 7. minuti Chelsea popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Pritisk modrih ni pojenjal, sadove pa je obrodil v 7. minuti, ko je svoj krstni zadetek v Premier ligi dosegel 20-letni Mason Mount. Ta je izkoristil veliko napako Leicesterjevega branilca Wilfreda Ndidija, mu odvzel žogo in jo hladnokrvno poslal za Schmeichlov hrbet.

Gostje so potrebovali kar nekaj časa, da so se otresli domačega pritiska, do odmora so nato tudi sami nekajkrat krenili proti golu Kepe Arrizabalage, a je ostalo pri minimalnem vodstvu modrih.

Ndidi se je odkupil za napako

V nadaljevanju je nato Leicester City pokazal zobe. Po desetih minutah so varovanci Brendana Rodgersa začeli vse hujše pritiskati na vrata gostiteljev, najnevarnejši je bil James Maddison, ki je v 58. minuti po lepem preigravanju na levi strani z diagonalnim strelom žogo poslal mimo vratnice. Izid je bil izenačen v 67. minuti, ko se je po Maddisonovem predložku iz kota s strelom z glavo ob Cesarju Azpilicueti za veliko napako v prvem polčasu oddolžil Ndidi. Gostje bi lahko v 73. minuti uprizorili celo preobrat, a je Maddison iz bližine sprožil prek vrat. Štiri minute pozneje je po krasni globinski podaji z leve strani zapretil še Jamie Vardy, njegov diagonalni strel je bil nenatančen.

James Maddison je zlasti v drugem polčasu Chelseajevim branilcem povzročal daleč največ preglavic. 22-letni angleški vezist je v samem zaključku vendarle zatresel Chelseajevo mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Foto: Reuters

Frank Lampard na Chelseajevi klopi še ni okusil slasti zmage na uradni tekmi. V Premier ligi je izgubil na Old Traffordu in remiziral z Leicester Cityjem, v evropskem superpokalu je klonil pred Liverpoolom. Foto: Reuters

Leicester do konca tekme nevarnejši

Chelseajev menedžer Frank Lampard je hitro ukrepal, Jorginha in Pulisica je zamenjal z Mateom Kovačićem in Willianom, a to šestkratnim angleškim prvakom ni kaj prida pomagalo. Resda so do konca srečanja še nekajkrat zapretili ekipi s Filbert Streeta, a ta je uspešno odbila vse napade. Še več, po bliskovitem protinapadu v 89. minuti bi si lahko zagotovila poln izkupiček točk, a je Youri Tielemans z močnim strelom nastreljal Kepo. V 93. minuti je Maddison zatresel mrežo, a iz prepovedanega položaja. Gol je visel v zraku, Chelsea je pravzaprav imel srečo, da se je obračun končal po štirih dodanih minutah glavnega sodnika.

Premier liga, 2. krog, nedeljski tekmi:

CHELSEA - LEICESTER 1:1 (1:0)

Mount 7.; Ndidi 67.

SHEFFIELD UNITED - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Lundstram 47.

Ponedeljek ob 21.00:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UTD

Sobotne tekme:

ARSENAL - BURNLEY 2:1 (1:1)

Lacazette 13., Aubameyang 64.; Barnes 43.

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH 1:2 (0:2)

Do. Luiz 71.; King 2./11-m, Wilson 12.

BRIGHTON - WEST HAM 1:1 (0:0)

Trossard 65.; Hernandez 61.

EVERTON - WATFORD 1:0 (1:0)

Bernard 10.

NORWICH - NEWCASTLE 3:1 (1:0)

Pukki 32., 63., 75.; Shelvey 93.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1:2 (0:1)

Ings 83.; Mane 45., Firmino 71.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Sterling 20., Agüero 35.; Lamela 23., Moura 56.