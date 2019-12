Josip Iličić se je poškodoval na sobotni tekmi Serie A v Bergamu, ko je Atalanta gostila Verono (3:2). Slovenski reprezentant je zelenico zapustil v 28. minuti in ga ni bilo v ekipi za današnji obračun proti Šahtarju. Foto: Reuters

V skupini C si je angleški prvak Manchester City že zagotovil prvo mesto, zanimivo pa je v boju za drugo mesto, za katerega se potegujejo Šahtar, Dinamo in Atalanta. V najboljšem položaju so Ukrajinci, ki s šestimi točkami na svojem stadionu gostijo Atalanto.

Derbi večera se bo odvil v Münchnu, kjer Bayern gosti Tottenham z Josejem Mourinhom. Prav tako bo vroče tudi v skupini D, kjer si želi pomlad v Ligi prvakov zagotoviti Jan Oblak z Atleticom. Madridčani na Wandi Metropolitano gostijo že odpisano Lokomotivo iz Moskve. Bayer Leverkusen bo igral proti Juventusu.

Liga prvakov, 6. krog, današnje tekme

Skupina A, ob 21.00:

PARIS SG - GALATASARAY

CLUB BRUGGE - REAL MADRID

Lestvica: PARIS SG * 5 4 1 0 12:2 13 REAL MADRID * 5 2 2 1 11:7 8 CLUB BRUGGE 5 0 3 2 3:9 3 GALATASARAY 5 0 2 3 1:9 2 * - v osmini finala

Skupina B, ob 21.00:

BAYERN - TOTTENHAM

OLYMPIACOS - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: BAYERN * 5 5 0 0 21:4 15 TOTTENHAM * 5 3 1 1 17:11 10 CRVENA ZVEZDA 5 1 0 4 3:19 3 OLYMPIACOS 5 0 1 4 7:14 1 * - v osmini finala

Skupina C:

ŠAHTAR - ATALANTA 0:3 (0:0)

Castagne 68., Pašalić 80., Gosens 94.

RK: Dodo 77./Šahtar

Iličić (Atalanta) je poškodovan.

DINAMO ZAGREB - MANCHESTER CITY 1:4 (1:1)

Olmo 10.; Gabriel Jesus 34., 50., 54., Foden 84.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 3 2 0 12:3 11 ŠAHTAR 5 1 3 1 8:10 6 DINAMO ZAGREB 5 1 2 2 9:9 5 ATALANTA 5 1 1 3 5:12 4 * - v osmini finala

Skupina D, ob 21.00:

ATLETICO MADRID - LOKOMOTIV MOSKVA (Oblak)

BAYER LEVERKUSEN - JUVENTUS