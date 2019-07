Kot pravijo v mariborskem taboru, si želijo zmagati brez prejetega zadetka. Foto: BoBo

"Idealno bi bilo zmagati brez dobljenega zadetka. Cilj je zmaga, odigrati želimo dobro tekmo in vemo, da moramo biti na visoki ravni. Treba bo zapreti poskuse tekmecev, jih onemogočiti pri njihovih načrtih in biti učinkoviti pri naših zaključkih. Kljub želji po zmagi pa ne smemo brezglavo v tekmo. Nasprotnik je dinamičen, s ponavljanji akcij, in to je treba zdržati. To naj bo tudi vodilo za to tekmo, s popolno zbranostjo vseh 90 minut," pred tekmo pravi trener Darko Milanič.

Po dveh zmagah proti Valurju iz Reykjavika v 1. krogu kvalifikacij Mariborčane zdaj čaka nekoliko težji tekmec. Gre za 12-kratnega švedskega prvaka, ki je nazadnje večji evropski uspeh dosegel v sezoni 2012/13, ko je igral v skupinskem delu Evropske lige.

Darko Milanič bo lahko znova računal na Martina Milca in Kenana Pirića, še vedno pa manjka Luka Zahović, ne bo niti Aleksandra Rajčevića. V primeru uspeha bo Maribor v 3. krogu kvalifikacij igral z boljšim iz dvoboja Bate Borisov – Rosenborg.

2. PREDKROG, prva tekma, danes ob 20.15:

MARIBOR – AIK (ŠVE)

Verjetni postavi:

Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Cretu, Vrhovec, Kotnik, Hotić, Kronaveter, Tavares.

AIK: Linner, Granli, Karlsson, Mets, Adu, Larsson, Elyounoussi, Rashidi, Saletros, Goitom, Obasi.

Sodnik: Sascha Stegemann (Nemčija)

Povratna tekma bo v sredo, 31. julija, v Stockholmu ob 19.00.