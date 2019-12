Joisp Iličić bo poleg Jana Oblaka edini slovenski nogometaš v izločilnih bojih Lige prvakov. Foto: Radio Koper/osebni arhiv

100-odstotno uspešni so bili angleški in španski klubi. V izločilne boje so se uvrstili Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Valencia in Atletico Madrid. Odpadli so po en klub iz Nemčije, Italije in Francije. Iz Nemčije so se v osmino finala uvrstili Bayern, Borussia Dortmund in Leipzig, izpadel je Bayer Leverkusen. Iz Italije so napredovali Juventus, Napoli in Atalanta, izpadel je Inter. Popoln francoski izkupiček je pokvaril Lille. Med najboljših 16 sta se uvrstila Paris SG in Lyon.

Iličić bo spomladi igral v Ligi prvakov

Atalanta kot Newcastle pred 17 leti

Podvig drugega dela Lige prvakov je uspel Atalanti, ki je napredovala, potem ko je izgubila prve tri tekme. To je uspelo le še Newcastlu v sezoni 2002/2003. Za uvrstitev med 16 so Italijani najprej remizirali z Manchester Cityjem, nato doma premagali zagrebški Dinamo in v sredo zvečer v Ukrajini še Šahtar (0:3). Tako so se debitanti v Ligi prvakov, za katere poškodovani Josip Iličić ni igral, nepričakovano uvrstili med evropsko smetano. Kratko sta potegnila Šahtar in predvsem Dinamo, ki je ostal tudi brez Evropske lige.

Pet golov v Zagrebu - štiri v mreži Dinama

Dinamo in Crvena zvezda brez evropske pomladi

Brez evropske pomladi je v vzdihljajih tekme v Pireju ostala tudi Crvena zvezda. Beograjčani, ki jim je za Evropsko ligo zadostoval že remi, so proti Olympiacosu v 43. minuti zapravili enajstmetrovko, nato pa jih je v 87. minuti pokopal El Arabi, prav tako s strelom z enajstih metrov.

Oblak zaostal le za Dido

Rutinsko je svoje delo opravil Atletico Madrid, ki je napredoval po zmagi nad Lokomotivo iz Moskve. Jan Oblak je 25-ič ohranil mrežo nedotaknjeno. To mu je uspelo na 47. tekmi. Hitreje od njega je do tega mejnika prišel le nekdanji vratar Milana Dida.

Žreb v ponedeljek opoldne

Žreb osmine finala bo v ponedeljek ob 12.00 v Nyonu. Ne morejo se pomeriti ekipe, ki so igrale v isti predtekmovalni skupini in ekipe iz iste države.

Prve tekme bodo od 18. do 26. februarja, povratne pa od 10. do 18. marca. Nosilci bodo povratne tekme igrali doma.

Nosilci:

PARIS SG

BAYERN

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

LIVERPOOL

BARCELONA

RB LEIPZIG

VALENCIA

Nenosilci:

REAL MADRID

TOTTENHAM

ATALANTA

ATLETICO MADRID

NAPOLI

BORUSSIA DORTMUND

LYON

CHELSEA