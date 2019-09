Liverpoolčani so Stamford Bridge zapustili z novimi tremi točkami. Foto: Reuters

Šlo je za 184. obračun v vseh tekmovanjih med Chelseajem in Liverpoolom. Precej uspešnejši so gostje z Anfielda, ki so v nedeljo dobili 80. medsebojno tekmo, 63-krat so slavili Londončani, 41 srečanj pa se je končalo brez zmagovalca.

Zadetek Trenta Alexandra-Arnolda. Foto: Reuters

Predtem sta se kluba nazadnje pomerila v finalu evropskega superpokala, ki ga je po izvajanju 11-metrovk dobil Liverpool. Rdeči so dobili še 15. zaporedno tekmo in sedmo v gosteh.

Projektil Alexandra-Arnolda s prostega strela

Derbi kroga je bolje začel Liverpool. Varovanci Jürgena Kloppa so hitro začeli vršiti pritisk na vrata gostiteljev, vendar si kakšne zares nevarne priložnosti za zadetek niso uspeli pripraviti. Vse do 14. minute, ko se je rdečim ponudila izjemna priložnost - prosti strel na robu kazenskega prostora nasprotnika. Izvedel ga je Trent Alexander-Arnold in s silovitim strelom premagal nemočnega Chelseajevega vratarja Kepo Arrizabalago.



Zadetek Chelseaja v 27. minuti je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen. Foto: Reuters

Zadetek Azpilicuete razveljavljen

Londončanov zadetek gostujoče ekipe ni dotolkel, hitro so svojo pozornost preusmerili na drugo stran zelenice, kjer so preizkusili obrambo aktualnih evropskih prvakov, v 24. minuti se je iz oči v oči z Adrianom srečal Tammy Abraham, a je Liverpoolov vratar dobil dvoboj, po slabe pol ure igre pa je vendarle moral žogo pobrati iz svoje mreže. Po obetavni akciji in zmedi v kazenskem prostoru rdečih je žogo nekako v mrežo zbezal Cesar Azpilicueta, a je glavni sodnik Michael Oliver po ogledu posnetka zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja, v katerem se je v napadalni akciji znašel Mason Mount.



Roberto Firmino je po predložku z leve strani brez večjih težav neovirano zadel z glavo in po pol ure igre podvojil vodstvo Liverpoola. Foto: Reuters

Firmino iz bližine za 2:0

Kloppovi igralci so nato kmalu zatem vnovič zadeli iz prekinitve. Prosti strel na levi strani je po pol ure igre izvedel Alexander-Arnold in podal do Andyja Robertsona, ki je s predložkom pred vrati našel povsem samega Roberta Firmina, ta pa je iz bližine hladnokrvno zaključil z glavo za 2:0. S tem izidom se je prvi polčas, v katerem je moral Chelseajev menedžer Frank Lampard opraviti dve menjavi - poškodvana Emersona in Andreasa Christensena sta zamenjala Marcos Alonso in Kurt Zouma - tudi zaključil.



N'Golo Kante je z lepim zadetkom prepolovil zaostanek Chelseaja, a modrim je za morebitno izenačenje zmanjkalo časa. Foto: Reuters

Kante prepolovil zaostanek modrih

Že na uvodu drugega polčasa se je moral Chelseajev vratar pošteno potruditi, da je preprečil še drugi zadetek Firmina na tekmi. Potem se je igra nekoliko umirila, potekala je predvsem na sredini igrišča, v 71. minuti je za veselje domačih navijačev poskrbel N'Golo Kante. 28-letni Francoz je po podaji Azpilicuete prodrl na rob kazenskega prostora, od koder je z desnico žogo, ki je zletela med branilskim dvojcem Matip-van Dijk, neubranljivo poslal za Adrianov hrbet. Lampard je v igro namesto Abrahama poslal Michyja Batshuayija, ki je že nekaj minut pozneje zapretil Liverpoolovi obrambi, v 88. minuti se mu je ponudila še boljša priložnost, ko je po natančnem Alonsovem predložku z leve strani z glavo za kakšen meter zgrešil vrata rdečih.

Londončani so iz minute v minuto vršili vse hujši pritisk na Liverpoolova vrata, iskali so izenačujoči zadetek, blizu izenačenja je bil Mount, ki je po nizki podaji z leve nevarno sprožil, a meril previsoko. Oliver je tekmo podaljšal za štiri minute, ki so jih Liverpoolčani mirno odigrali do konca in dosegli še šesto zmago v letošnji sezoni.

Premier liga, 6. krog, nedeljske tekme

CHELSEA - LIVERPOOL 1:2 (0:2)

Kante 71.; Alexander-Arnold 14., Firmino 30.

ARSENAL - ASTON VILLA 3:2 (0:1)

Pepe 59./11-m, Chambers 81., Aubameyang 84.; McGinn 20., Wesley 60.

RK: Maitland-Niles 41./Arsenal



WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED 2:0 (1:0)

Jarmolenko 44., Cresswell 84.

CRYSTAL PALCE - WOLVERHAMPTON 1:1 (0:0)

Dendoncker 46./ag; Jota 95.

RK: Saiss 73./Wolverhampton

Sobotne tekme:

NEWCASTLE - BRIGHTON 0:0

MANCHESTER CITY - WATFORD 8:0 (5:0)

D. Silva 1., Agüero 7., Mahrez 12., B. Silva 15., 49., 60., Otamendi 18., De Bruyne 84.

EVERTON - SHEFFIELD UNITED 0:2 (0:1)

Mina 40./ag, Moussel 79.

BURNLEY - NORWICH 2:0 (2:0)

Wood 10., 14.

SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH 1:3 (0:2)

Ward Prowse 53./11-m; Ake 10., Wilson 35., 95.

LEICESTER - TOTTENHAM 2:1 (0:1)

Pereira 69., Maddison 85.; Kane 29.