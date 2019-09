Nogometna igra mačke z mišjo ali ko si vesel, da je bilo le 8:0

Leicester po zaostanku premagal Tottenham in skočil na 3. mesto

Manchester, Leicester - MMC RTV SLO

Bernardo Silva je po prvem hat-tricku odnesel žogo, ki mu jo bodo podpisali vsi soigralci, nato pa jo bo shranil doma na Portugalskem. "Tudi v drugem polčasu smo igrali na polno. Sam sem kar nekajkrat izgubil z 0:4 in 0:5, zato želim igralcem Watforda vse najboljše."

Pet golov v prvih 17 minutah je Manchester City natresel Watfordu in postavil nov rekord Premier lige. Do konca dvoboja 6. kroga so angleški prvaki serijsko zapravljali priložnosti, tudi, da bi popravili rekordno visoko zmago.