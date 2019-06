Kapetan Liverpoola Jordan Henderson z morda najprestižnejšo klubsko lovoriko v svetu športa. Liverpool je šestič pokoril Evropo: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 in 2019. Foto: Reuters

Skomina hitro dosodil enajstmetrovko



Henderson je pokal prejel iz rok predsednika Evropske nogometne zveze Slovenca Aleksandra Čeferina. Foto: EPA

Finale za razliko od polfinalnih obračunov ni postregel z igro za sladokusce, ampak je šlo bolj za šahovsko partijo. K čemur je nedvomno pripomoglo tudi dejstvo, da se je prvi in odločilni vrhunec srečanja na stadionu Wanda Metropolitana zgodil že po 25 sekundah, ko je glavni slovenski sodnik Damir Skomina, ki sta mu pomagala Jure Praprotnik in Robert Vukan, pokazal na belo točko.

Salah v 2. minuti zadel z bele točke



Sadio Mane je namreč z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Moussa Sissoko z roko stran od telesa preusmeril smer žoge, tako da dvomov za Skomino ni bilo. Enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom pod prečko izkoristil Mohamed Salah za 1:0.

Mohamed Salah je z bele točke povedel Liverpool v vodstvo. Foto: Reuters

Po razburljivem začetku mirnejše nadaljevanje

Tottenham se je po hladnem tušu pobral in izpeljal nekaj obetavnih akcij, a nevarnejši je bil Liverpool, pri katerem je Trent Alexander-Arnold v 17. minuti silovito sprožil s kakšnih 20 metrov, vendar je njegov strel zletel mimo vrat. V nadaljevanju se je igra nekoliko umirila, večinoma je potekala med obema kazenskima prostoroma. V 38. minuti je Andrew Robertson močno udaril z leve strani, a je Hugo Lloris odbil čez vrata. Na drugi strani je Tottenham zapretil v sodnikovem podaljšku. Po lepo odigani akciji je žoga na robu kazenskega prostora prišla do Christiana Eriksena, ki pa jo je poslal "med oblake". Spursi, redsi so jim prepustili pobudo, so imeli sicer žogo več v nogah (posest žoge 62:38), a so bili varovanci Jürgena Kloppa nevarnejši: streli 7:2, v okvir vrat 2:0.

Jalovi poskusi Tottenhama



Slovenski sodnik Damir Skomina je po 25 sekundah pokazal na belo točko. Foto: Reuters

Začetek drugega dela ni prinesel spremembe slike na igrišču. Tottenham je imel sicer pobudo, a brez priložnosti. V 54. minuti je Dele Alli znotraj kazenskega prostora prišel do strela, toda Virgil van Dijk ga je blokiral. Po minutah zatišja je James Milner v 68. minuti ustrelil s kakšnih 14 metrov, žoga pa je za las zletela mimo leve vratnice Llorisa. Sledile so minute Tottenhama, ki je pletel nevarne akcije pred kazenskim prostorom Liverpoola, ki se je brez težav branil. V 80. minuti je Son dobro udaril s kakšnih 25 metrov, Alisson Becker je žogo odbil, ob drugem poskusu Lucasa Moure pa je bil Becker prav tako na mestu. Malo kasneje je Becker v kot odbil še nevaren pritisk Eriksena. Spursi so pritiskali.

Origi zapečatil usodo Londončanov

Sredi prvega polčasa je na zelenico za nekaj sekund pritekla ameriška manekenka Kinsey Wolanski, ki pa so jo varnostniki hitro odstranili. Foto: AP

A vseh njihovih upov je bilo konec v 87. minuti. Po akciji iz kota je žoga na levi strani prišla do Divocka Origija, ki je z diagonalnim strelom zadel malo mrežico Llorisa. Slavje Liverpoolovih navijačev se je lahko začelo. Še končna statistika, ki priča o jalovi premoči Tottenhama: posest žoge 61:39, streli 14:11, v okvir vrat 8:4 - vse za Londončane.

Minuta molka za preminulega Reyesa

Pred tekmo so se igralci z minuto odmora spomnili na preminulega nekdanjega španskega reprezentanta Joseja Antonia Reyesa, ki je v petek umrl v prometni nesreči. Za glasbeni uvod je poskrbela skupina Imagine Dragons.

LIGA PRVAKOV

FINALE, Madrid, Wanda Metropolitano

24-letni Belgijec Divock Origi, ki je v 58. minuti zamenjal Roberta Firmina, je z golom v 87. minuti razblinil vse dvome o zmagovalcu. Foto: Reuters

Tottenham - LIVERPOOL 0:2 (0:1)

63.000; Salah 2./11-m, Origi 87.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko (74./Dier), Winks (66./Moura), Alli (82./Llorente), Eriksen, Son, Kane.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho,

Henderson, Wijnaldum (62./Milner), Mane (90./Gomez), Salah, Firmino (58./Origi).

Sodnik: Damir Skomina