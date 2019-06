Liverpool je na obeh tekmah v tej sezoni premagal Tottenham. Foto: Reuters

Liverpool se je v finale uvrstil po podvigu proti Barceloni, potem ko je na Anfieldu brez Firmina in Mohameda Salaha nadoknadil tri gole zaostanka s prve tekme. "Nihče ni verjel vanje, razen njih samih. In zato smo tukaj," je povedal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Kaj potem šele reči za Tottenham? Londončani so izgubili prvo tekmo (0:1) in v drugi zaostajali z 2:0, nato pa jih je s hat trickom rešil čudežni Lucas Moura, ki je poskrbel za morje solz v Amstredamu z golom v 96. minuti.

Ob vsej drami (in sreči) bi težko postavili tezo o veliki angleški prevladi, toda dejstvo je, da se bosta drugič v zgodovini za evropski prestol udarila prav kluba z Otoka. Največja zasluga za to gre predvsem trenerjema.

Klopp v sedmih finalih slavil le enkrat

Karizmatični Klopp je Redse drugo leto zapored popeljal do velikega finala in tokrat je odločen, da sceno ne bo zapuščal upognjene glave, tako kot lani v Kijevu, ko je bil boljši Real Madrid. 51-letni Nemec s finali nima dobrih izkušenj. Z dortmundsko Borussio (5) in Liverpoolom (2) jih je igral sedem, lovoriko pa dvignil le prvič v finalu nemškega pokala leta 2012. V teh porazih se skrivata tudi dva v Ligi prvakov - poleg lanskega še leta 2013 proti Bayernu.

"Še nikoli nisem bil v finalu z boljšo ekipo od te," je odločen Klopp. "To me ne preseneča. Iz dneva v dan občudujem potencial fantov in njihov odnos do dela in kluba. To ni kritika prejšnjih ekip. Vse imam rad in vse so dale od sebe vse, toda ta je res posebna," ne more skriti navdušenja Klopp. "Ko smo lani stali v vrsti v trenirkah na letališču v Kijevu, je bilo razočaranje ogromno. Načrt je bil, da se vrnemo v finale. In smo se, le leto pozneje," dodaja Klopp.

Prosim, dajte nam čas, da naredimo delo, toda čez štiri leta, ko bom spet sedel pred vami, bomo imeli vsaj eno lovoriko. Če ne, bom morda naslednjo osvojil v Švici, Jürgen Klopp oktobra 2015

Izteka se čas Nemčeve obljube

Liverpoolu je za las ušla osvojitev prvenstva in še en finalni poraz bi sicer odlično sezono Redsov v hipu zasukal v območje nerganja in žalovanja za novo zapravljeno priložnostjo. Klopp je v klub prišel oktobra 2015, a je vitrina s pokali na Anfiledu še vedno prazna. Nemec je ob prevzemu Liverpoola obljubil, da bo v naslednjih štirih letih osvojil lovoriko. "Prosim, dajte nam čas, da naredimo delo, toda čez štiri leta, ko bom spet sedel pred vami, bomo imeli vsaj eno lovoriko. Če ne, bom morda naslednjo osvojil v Švici," je takrat govoril Klopp. In zdaj je zadnja priložnost, da se ta obljuba uresniči.

Če jim bo v soboto uspelo, bi Liverpool na večni lestvici zmagovalcev najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu s šestimi naslovi stopil pred Barcelono in Bayern. Več naslovov imata le Real Madrid (13) in Milan (7).

V finale brez ene same okrepitve

Še večji podvig je usel Mauriciu Pocehettinu, ki je Tottenham prvič pripeljal do finala, ne da bi pred sezono v klub prišla ena sama okrepitev. Kaj takega se v angleški ligi v em stoletju še ni zgodilo. Pred tem je bil najvišji domet četrtfinale. Klub iz severnega Londona je najprej prebrodil težko skupino, v kateri sta bila Barcelona in Inter, nato pa po vrsti izločil Borussio iz Dortmunda, Manchester City in Ajax. Morda bo to tudi zadnja tekma Pochettina na klopi Tottenhama. Zanj se razumljivo zanimajo nekateri evropski velikani.

Sam o svoji nadaljnji poti ne želi govoriti. "Tottenham si zasluži 200-odstotno osredotočenost na finale, kjer lahko spišemo zgodovino in prinesemo svojim navijačem in družinam največjo nogometno srečo. Zdaj res ne bi govoril o sebi, to se mi zdi v tem trenutku malce sramotno. Govorice so govorice, vedno bodo prisotne. Jaz nisem pomemben, klub je vedno večji in pred nami je največji finale, kar si ga lahko zamisliš," je novinarjem sporočil Pochettino, ki je v petih letih s Tottenhamom ustvaril klub, postavljen ob rob velikanom, čeprav je imel na razpolago precej manj denarja za nove nogometaše.

Kane v igri od samega začetka?

Obe ekipi bosta nastopili z vsemi najmočnejšimi orožji. Pri Liverpoolu bo manjkal le poškodovani Naby Keita. Privržence Tottenhama je razveselila novica, da bo za finale nared tudi prvi strelec Spursov Harry Kane. Vprašanje je le, ali bo po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe gležnja začel na klopi ali bo uvrščen v začetno enajsterico. Bo prevladala napadalna trojka Firmino-Mane-Salah ali Son-Moura-Kane?

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili dvakrat. Obakrat je z 2:1 slavil Liverpool, čeprav so bili Londončani predvsem na obračunu marca na Anfieldu celo bližje zmagi. Redse je odrešil avtogol Tobyja Alderweirelda v 90. minuti.

A v soboto bo v Madridu povsem nova tekma in povsem drug vložek. Stavnice v vlogo favorita postavljajo Liverpool, ki za končno zmago Liverpoola nudijo kvoto 1,5, za dvig pokala Tottenhama pa kvoto 2,62.

Hat trick Skomine

Tekmo bo sodil slovenski sodnik Damir Skomina, ki bo po superpokalu in evropski ligi kompletiral finalni evropski klubski trojček.

FINALE LIGE PRVAKOV, Madrid, stadion Wanda Metropolitano

Sobota ob 21.00

Verjetni postavi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Alli, Eriksen, Moura, Son, Kane.