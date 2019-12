Manchester City z igralcem manj zapravil vodstvo z 2:0

20. krog se bo začel že v soboto, v nedeljo derbi Arsenal - Chelsea

Matt Doherty je v 89. minuti zrežiral preobrat na stadionu Molineux. Foto: Reuters

Nogometaši Manchester Cityja so na zadnji tekmi 19. kroga Premier lige v Wolwerhamptonu več kot 80 minut igrali brez izključnega vratarja Edersona. Vseeno so povedli z 2:0, nato pa so gostitelji zrežirali preobrat (3:2).