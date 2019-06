Lieke Martens je dosegla oba gola na Roazhon Parku v Rennesu. Foto: Reuters

Evropske prvakinje so se morale pošteno potruditi za zmago. Povedle so v 17. minuti, ko je Lieke Martens s peto velemojstrsko preusmerila žogo v mrežo s petih metrov po podaji iz kota. Minuto pred odmorom je izenačila Jui Hasegava, ki je z lobom ukanila vratarko Sari van Veenendaal.

Italijanske nogometašice v četrtfinalu svetovnega prvenstva

V drugem polčasu so bile Japonke precej bolj nevarne. Priigrale so si številne priložnosti, največjo je zapravila Hina Sugita, ki je v 79. minuti stresla prečko. Kazen je prišla v zadnji kinuti rednega dela. Branilka Saki Kumagai je z roko blokirala strel Vivianne Miedeme. Videosodnik je potrdil najstrožjo kazen in Martensova je v 91. minuti zanesljivo zadela z enajstih metrov. V 93. minuti so Japonke vse moči usmerile v napad in prišle do strela v gneči, a je Sherida Spitse izbila žogo z golove črte.

Italijanke zanesljivo med osmerico

Italijanke so v Montpellieru ugnale Kitajsko z 2:0. Valentina Giacinti je zadela po četrt ure igre, unovčila je veliko zmedo v obrambi Kitajk. Končni izid je postavila Aurora Galli v 49. z natančnim strelom z desno nogo s 25 metrov.

Četrtfinalni obračuni se začenjajo v četrtek, ko se bodo srećale Norvežanke in Angležinje. Tekmo bo gostil Le Havre, prenos pa bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Osmina finala:

ITALIJA - Kitajska 2:0 (1:0)

Giacinti 15., Galli 49.

NIZOZEMSKA - Japonska 2:1 (1:1)

Martens 17., 91./11-m; Hasegava 43.

NEMČIJA - Nigerija 3:0 (2:0)

Popp 20., Däbritz 27./11-m, Schuller

82.

NORVEŠKA - Avstralija * 5:2 (1:1, 1:0)

Herlovsen 31.; Kellond-Knight 83.

RK: Kennedy 104./Avstralija

* - po 11-m

ANGLIJA - Kamerun 3:0 (2:0)

Houghton 14., White 45., Greenwood 58.

FRANCIJA - Brazilija * 2:1 (1:1, 0:0)

Gauvin 52., Henry 106.; Moreno 64.

* - po podaljšku

Španija - ZDA 1:2 (1:1)

Hermoso 9.; Rapinoe 7./11-m, 75./11-m

ŠVEDSKA - Kanada 1:0 (0:0)

Blackstenius 55.

Četrtfinale, četrtek ob 21.00 (Le Havre):

NORVEŠKA - ANGLIJA (prenos TV SLO 2)



Petek ob 21.00 (Pariz):

FRANCIJA - ZDA (prenos TV SLO 2)

Sobota ob 15.00 (Valenciennes):

ITALIJA - NIZOZEMSKA (prenos TV SLO 2)

Ob 18.30 (Rennes):

NEMČIJA - ŠVEDSKA

POLFINALE, 2. in 3. julija v Lyonu.

TEKMA ZA 3. MESTO, v soboto, 6. julija, ob 21.00 v Nici.

FINALE, v nedeljo, 7. julija, ob 21.00 v Lyonu.