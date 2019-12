Leo Messi ostaja strup za Jana Oblaka, saj mu je na 14. soočenju zabil osmi gol, od tega sedmi na 10 ligaških dvobojih. Več zadetkov jih je prvemu vratarju Slovenije zabil le Cristiano Ronaldo: 11 na 17 soočenjih v vseh tekmovanjih. Foto: Reuters

Messi fires at the Wanda!

Check out the highlights! #AtletiBarça pic.twitter.com/qFHxOFCrf8 — LaLiga (@LaLigaEN) 01. december 2019 Vrhunci tekme Atletico - Barcelona 0:1

Najboljša slovenska nogometaša imata za seboj izredno različen teden. Jan Oblak je z Atleticom doživel dva neprijetna poraza, pri čemer je bil žrtev dveh mojstrovin Argentincev. V torek je v Ligi prvakov pri Juventusu kapituliral po prostem strelu Paula Dybale, v nedeljo zvečer je bil v prvenstvenem derbiju proti Barceloni nemočen ob golazu Lea Messija.

V zadnjem mesecu vrata zaklenil le Latviji

Prvič od kar je Škofjeločan pri Atleticu je bil premagan na sedmih tekmah zapored. Nazadnje je v dresu rdeče-belih ostal nepremagan 26. oktobra proti Athleticu (2:0). Vmes je Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno v reprezentančnem dresu proti Latviji (1:0). Od srečanja z Baski do ligaškega derbija s Katalonci je Oblak na 9 tekmah prejel kar 11 golov in slavil le dve zmagi (s 3:1 proti Espanyolu in proti Latviji).

Atleti so zdaj v nehvaležnem položaju: za napredovanje v Ligi prvakov morajo v zadnjem krogu premagati Lokomotiv Moskvo, v La Ligi pa so z eno samo zmago v sedmih krogih zdrsnili na 6. mesto. Boj za lovorike se oddaljuje, v petkovem intervjuju za As pa je Oblak poudaril, da ga ravno konkurenčnost in igranje za naslove ohranja v Madridu.

Brez lovorik ne bo posamičnih nagrad

Če se četa Diega Simeoneja ne bo hitro pobrala, se pozimi pričakuje obuditev govoric o selitvi potencialno najdražjega vratarja na svetu. V luči ponedeljkove Zlate žoge je sam Oblak poudaril: brez ekipnih lovorik ni tudi posamičnih priznanj. V konkurenci Alissona Beckerja (Liverpool), Edersona (Manchester City), Marc-Andr ter Stegna (Barcelona) ter ostalih, torej tudi sam Oblak ne pričakuje, da bi odnesel prvo priznanje Leva Jašina za najboljšega vratarja leta, ki ga po novem podeljuje France Football.

Iličić odlično igro kronal z zadetkom

Josip Iličić je pri Brescii odigral drugo najboljšo predstavo klubske sezone, še učinkovitejši je bil proti Udineseju (7:1), ko je bil vpleten v prvih pet golov "Boginje". Foto: EPA

Preigraval, podajal, streljal in zabil

Ključni mož reprezentance Josip Iličić se je med tednom kot rezervist ogrel ob nujni zmagi Atalante nad Dinamom Zagrebom v Ligi prvakov, v soboto pa uprizoril pravi šov. Na prvem lombardijskem derbiju z Brescio po 15 letih je Kranjčan začel akcijo za uvodni gol Pašalića, nato je mojstrsko našel peto Hrvata, piko na i pa je postavil sam v sodnikovem podaljšku, ko je z brezhibno zaključil protinapad. Pri tem je Jojo prestregel žogo globoko na svoji polovici, nato pa pretekel več kot pol igrišča in suvereno zaključil z levico.

Tretja podaja in peti gol sezone v Serii A na 11 tekmah za Iličića, ki se je vrnil po dveh izpuščenih tekmah zaradi kazni. Za igrivo predstavo, v kateri mu je uspelo 5 od 7 preigravanj in je soigralcem pripravil kar 7 zaključnih strelov ter sam poskusil s 7 streli, je bil slovenski virtuoz nagrajen z visokimi ocenami: Gazzetta mu je namenila 8, Tuttosport kar 8,5. Algoritemske osene so še višje: 9,7 po WhoScored in 9,4 po SofaScore. Atalanta je zmagala v prvenstvu po mesecu dni in je zadržala stik med četverico razvreščeno med 3. in 6. mestom Serie A.

Bliskoviti protinapad Iličića za peti gol Serie A (xG 0,40)

Matavž obžaluje, da ni dal še kakšen gol več

Od reprezentantov je bil konec tedna učinkovit še prekaljeni Tim Matavž, ki je v petek z Vitessom gostoval pri Heerenveenu. Gostje so povedli po zaslugi 6. gola Matavža, ko je že v 8. minuti izkoristil globinsko podajo. Vitesse je kmalu podvojil vodstvo, a na koncu vseeno ostal praznih rok, saj je sledil preobrat Heerenveena za 3:2. Ob prednosti Vitessa je imel Matavž še dve zreli priložnosti, a ga je ustavil vratar Hahn, vseeno je prekaljeni Šempetrc končal srečanje kot najboljši posameznik gostov (gol iz 4 strelov, 7,7 po WhoScored). Vitesse je zdrsnil na 9. mesto Eredivisie. Žrtev preobrata je bil tudi Haris Vučkić, ki je s Twentejem proti vodilnemu Ajaxau prav tako vodil z 2:0, a na koncu klonil z 2:5.

Nogometne ladje Ker je Slovenija ostala brez Eura 2020 in se naslednje resne reprezentančne tekme igrajo šele marca 2021, bo do nadaljnega rubrika nogometne ladje brez tabelarnega pregleda iger reprezentantov.

Bizjak prinesel zmago Ufi z drugim golom sezone (xG 0,13)

Najboljšo tekmo v Rusiji je prikazal Lovro Bizjak, ki je bil junak Ufe na sobotnem gostovanju pri Krilja Sovjetov v Samari. V 25. minuti je po podaji z leve strani s strelom po tleh dosegel edini zadetek na srečanju sredine lestvice in svojega drugega v sezoni. Do konca srečanja je bil glavna nevarnost gostov, skupaj je sprožil 5 strelov, v 81. minuti je stresel še vratnico (WhoScored ocena 8,2). Kot kapetan je celotno srečanje odigral Bojan Jokić. V 67. minuti je vstopil Andres Vombergar, ki je pred tednom dni s prvim golom sezone prinesel točko pri Sočiju (1:1), na koncu je imel tudi argentinski Slovenec lepo priložnost, a je ostalo 0:1 za Ufo. Klub iz Baškirije je po 3 zaporednih remijih prišel do dragocene zmage, s katero je splezal na 7. mesto ruske Premier lige.

Živec prodrl in podal, Bohar preigral ter zatresel

Na Poljskem je znova udarila slovenska naveza pri Zaglebie Lubinu na petkovi tekmi z Gornikom Zabrze. Saša Živec je imenitno prodrl in podal, še lepše pa je po preigravanju sredi kazenskega prostora gostov zaključil Damjan Bohar. Četrta podaja sezone za Živca, ki ima v statistiki tudi 5 zadetkov, in že osmi prvenstveni gol Boharja, ki se je pozvpel že na 5. mesto strelcev Ekstraklase. Bronasti so na koncu z 2:0 odpravili Gornik in zasedajo 10. mesto na lestvici, kjer je od klubov Slovencev najvišje Piast Uroša Koruna na 5. mestu.

Blaž Kramer je za prvih zadetek v dresu Züricha potreboval 566 minut in 11 tekem. Odkar pa je 191 cm visoki 23-letnik odločil derbi z Baslom je v dobrem mesecu dni v 442 minutah dosegel 6 golov in prispeval še eno podajo. Foto: Twitter/@fc_zuerich

Kramer petič zapored za peto zmago Züricha v nizu

Neverjeten strelski razcvet nadaljuje Blaž Kramer, ki je nezaustavljiv pri Zürichu. Tokrat je bil Celjan mož odločitve na sobotni tekmi Neuchatel Xamax - Zürich, ko je v 65. minuti bil na pravem mestu in s spretnim strelom pod prečko poskrbel za edini gol srečanja. Že šesti gol v zadnjih 5 krogih za Kramerja! 23-letni Slovenec postaja pravi fenomen, saj je s strelsko eksplozijo Zürichu prinesel pet zaporednih zmag, s čimer zdaj lovi vodilno trojico švicarskega prvenstva. Po tekmi se je 191 cm visoki napadalec več ubadal z zamujeno priložnostjo v 87. minuti, ko je iz oči v oči izgubil dvoboj z vratarjem domačih. Do zimskega premora Kramerja in Zürich čakata še dvoboja s Servettom in St. Gallnom.