Messi strup za Atlete in Oblaka, Barca poravnana z Realom na vrhu

Po zmagi pri Alavesu začasno vodstvo prevzel Real iz Madrida

Madrid - MMC RTV SLO

Lionel Messi je ob pomoči Luisa Suareza poskrbel za mat položaj na Metropolitanu in poskrbel, da je Barcelona zaradi boljše razlike v golih na vrhu lestvice pred Realom iz Madrida. Španska velikana sta še dolžna odigrati el clasico, ki bo na sporedu v sredo, 18. decembra. Foto: Reuters

Atletico Madrid bo še naprej sanjal Lionela Messija, ki je z mojstrovino v 86. minuti poskrbel za zmago Barcelone na derbiju 15. kroga španskega nogometnega prvenstva. Katalonci so znova prvi, Oblak, Simeone in druščina pa so zdrsnili na 6. mesto La lige.