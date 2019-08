Messi je Copo Americo končal predčasno pod prho, ko je bil na tekmi za tretje mesto izključen proti Čilu. Po prepovedu nastopanja ga je doletela še denarna kazen 50 tisoč dolarjev (slabih 45 tisoč evrov). Foto: EPA

Bilo je premalo spoštovanja do naše ekipe. Lahko bi naredili tudi mi kaj bolje, toda obenem nam niso pustili do finala. Korupcija in sodniki niso dovolili, da bi navijači uživali v finalu. To uničuje nogomet. Lionel Messi

32-letni napadalec Barcelone je bil na tekmi za 3. mesto na letošnjem prvenstvu Južne Amerike proti Čilu izključen, po obračunu pa je sedmi sili dejal, da so bile tekme na Copi Americi nastavljene za Brazilijo, ki je pozneje res osvojila naslov prvaka.

Po polfinalni tekmi med Argentino in Brazilijo je vodstvo 'gavčev' opozorilo na hude sodniške napake, ki so bile vselej v korist Brazilije. Krovna organizacija se je na kritike odzvala in poudarila, da so tovrstna namigovanja neutemeljena, škodijo Copi Americi in pomenijo pomanjkanje spoštovanja.

Prepoved nastopanja pomeni, da bo Messi izpustil tri prijateljske tekme septembra in oktobra, in sicer proti Čilu, Mehiki in Nemčiji. Argentina kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 začenja marca prihodnje leto.