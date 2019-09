Drugoligaš Koper je sinoči še dolgo slavil veliko zmago s 3:2.

Pokal: Koper s 3:2 izločil Maribor

Prvič po sezoni 1995/96 se je zgodilo, da so vijoličasti v pokalu izpadli tako zgodaj. Pred 24 leti jih je v osmini finala izločil velenjski Rudar, ki je pred domačimi gledalci po 11-metrovkah slavil s 4:2 (po rednem delu je bilo 0:0). Brez četrtfinala so ostali le še tri leta prej, ko jih je z 1:0 premagala Ljubljana. Lani so se proti Bravu po zaostanku z 2:1 izvlekli z zadetkoma v 91. in 95. minuti.

Pokalno lovoriko je Maribor zadnjič osvojil leta 2016, ko je ravno na Bonifiki po 11-metrovkah premagal Celje. V preteklih treh sezonah ga je vselej ustavila Olimpija - najprej v polfinalu, nato v četrtfinalu in letos maja v finalu.

"Preveč po sredini, premalo po bokih"

Trener Darko Milanič je včeraj takoj po tekmi v hodniku pred slačilnico s pomočnikom Sašo Gajserjem in športnim direktorjem Zlatkom Zahovičem, ki ga tokrat ni bilo na klopi, premleval, kaj je šlo narobe. Pozneje je stopil še pred novinarje.

"To je bila zahtevna tekma, ki je šla zelo hitro v smer, ki si je nismo želeli. Pri prvem golu smo naredili napako, nikakor ga ne bi smeli dobiti na tak način. Domači so dobili energijo, mi pa smo veliko energije porabili, da smo prišli do izenačenja. V drugem polčasu smo želeli stopiti na plin, igrati hitreje, imeti boljši pretok žoge in igrati po bokih. Nato smo znova prejeli nespameten zadetek. Morali bi iti bližje igralcu že zelo visoko. Del moštva, ki ni sodeloval v napadalni akciji, je bil preveč pasiven. Sledila je še Daretova mojstrovina s prostega strela. V končnici smo imeli lepe priložnosti, a nam ni uspelo. Ni bilo niti malo sreče, ki jo včasih potrebuješ," je svoje videnje tekme opisal Izolan.

Koper je danes vse naredil odlično in se nam dobro postavil po robu. Zadel je vsakič, ko je prišel čez sredino igrišča, pripravil igrišče, tako kot je treba, pripravil moštvo. Zavedali smo se, da so tega sposobni. Darko Milanič

S čim je bil mariborski trener najmanj zadovoljen? "Preveč smo poskušali igrati po sredini, kjer je bilo zelo gosto, premalo pa po bokih. Ko smo uspeli kakovostno odigrati po boku, smo bili tudi nevarni in zadeli. Po levem boku smo prihajali zelo dobro gor, ker so se oni tam malce slabše branili. Želeli smo jih utruditi, to je bil legitimen način, a ker so bili odlični, nam to ni uspelo. Do same končnice smo si pripravili premalo priložnosti. Prevečkrat se nam je ustavilo sodelovanje v zadnjih 25 metrih."

Stoji za odločitvijo o začetni postavi

Kaj pomeni tako zgoden izpad v pokalu? "Ne bom iskal opravičil. To gotovo ni dobro ne zame ne za igralce. Glavni cilj imamo kljub temu še pred seboj. Naredili bomo vse, da bi ga uresničili. Ekipa je močno spremenjena, iščemo rešitve in zelo smo obremenjeni s tem iskanjem. Če me sprašujete tudi, ali razmišljam o odstopu, lahko ponovim, da sem prejšnji mesec po tekmi proti Taboru ponudil odstop, a ni bil sprejet. In s tem sem, kar se tiče moje strani, zaključil. Tedaj smo imeli veliko sestankov na to temo. Zdaj pa: to je šport, imam svoje šefe, tako da ..."

Andrej Kotnik in Martin Kramarič sta se prvič po 17. avgustu znašla v začetni postavi. "Ko neki igralec nekaj časa ne igra, izgubi ritem in je zelo težko pričakovati, da bo blestel. Ni pa mi žal, da nisem že prej na igrišče poslal vseh najboljših. Odločil sem se tako in za tem stojim," je poudaril Milanič.

Velik neuspeh. Nismo našli pravih rešitev v njihovih zadnjih 20 metrih, do tja smo prišli z lahkoto. Pri zadnjih podajah so nam zmanjkale ideje. In pa tisti dve prekinitvi. Bilo je preblizu za Dareta, to je zanj kot 11-metrovka. V igri nam sicer ni delal prevelikih težav. vezist Maribora Aleks Pihler

Rošade tudi pri Koprčanih

Pri Mariboru je resda precej prvokategornikov tekmo začelo na klopi (Rok Kronaveter, Marcos Tavares, Luka Zahović, Dino Hotić, Blaž Vrhovec), toda nič drugače ni bilo pri Kopru. Z Ivico Gubercem Miran Srebrnič ni tvegal, ker je še pred dnevi dobival antibiotike, med rezervisti je pustil prvega vratarja Igorja Nenezića, najboljšega strelca Jake Štromajerja sploh ni bilo v ekipi.

Od igralcev, ki so bili v nedeljo v prvi postavi na derbiju druge lige v Radomljah (0:2), so priložnost za počitek dobili tudi Damir Hadžić, Luka Badžim in Edi Baša. Od prve minute sta zaigrala dva fanta letnika 2000, Kristijan Meštrić in Žan Bešir, ki sta še v pretekli sezoni igrala v drugi mladinski ligi.

Vršič navdušen nad napredkom

Koprčani so šli v tekmo neobremenjeni, saj je njihov glavni cilj v tej sezoni vrnitev v prvo ligo. "Zmenili smo se, da gremo naredit le dober trening, pritiska si nismo delali. Pokal je tekmovanje, ki nas ne zanima, ga je pa lepo igrati. Na koncu se je izšlo v našo korist, zato smo zelo veseli. Seveda smo imeli tudi nekaj sreče, a v celoti gledano Mariboru nismo dovolili veliko priložnosti," je povedal Vršič.

"To je mali čudež, da je drugoligaš izločil najboljšo ekipo v Sloveniji, toda čudeži se v pokalih kar pogosto dogajajo. Lahko smo konkurenčni tudi Mariboru, če imamo dober dan. Dejstvo je, da postajamo dobra ekipa. Neverjetno je, kako hitro napredujemo. Na začetku sezone smo v prvih nekaj krogih zelo plavali, tudi na treningih se je videl kaos. Zdaj so stvari že kar lepo postavljene in tudi na treningu se vidi velika razlika v primerjavi s stanjem pred šestimi tedni. Imamo čudovitega trenerja in s tem sem super zadovoljen. Koper bo v prihodnosti prava ekipa, ambicije ljudi so prave, veselim se naslednjega obdobja. Moramo biti vedno boljši, imamo še ogromne rezerve. V ekipi je tudi nekaj pravih talentov, verjamem, da jim lahko sam in starejši soigralci veliko damo. Prepričan sem, da bo iz tekme v tekmo tudi več gledalcev."

"Prosti strel kot prosti strel"

Apačan, ki bo čez teden dni dopolnil 35 let, je Kenana Pirića dvakrat matiral s prostega strela. Pri prvem zadetku bi lahko vratar iz BiH-a bolje posredoval, pri drugem je bil nemočen. "Prosti strel kot prosti strel: včasih zadeneš, včasih ne. Včasih si iz dveh strelov dvakrat uspešen, drugič iz desetih niti enkrat. Velikokrat se sicer zgodi, da se ti odpre proti nekdanjemu klubu. Vendar zaradi tega sam nisem bil dodatno motiviran. Celotna ekipa je imela velik motiv, saj ne igraš vsak dan proti Mariboru," je komentiral Vršič.

Dva gola je dosegel tudi prejšnji mesec v 1. krogu pokala ob zmagi nad Beltinci s 6:0, a tedaj oba z 11-metrovke. Dvakrat iz igre je na eni tekmi nazadnje zadel 7. marca 2017 ob zmagi Maribora s 4:2 v Novi Gorici.

Do konca septembra bo Koper igral še proti Dravi, Dobu in Biljam. "Naslednje tri tekme bodo morda za nas najpomembnejše, saj imamo mogoče priložnost, da se odlepimo od tekmecev na prvem mestu. Vsako tekmo jemljemo kot finale."

Pokal je Koper nazadnje osvojil leta 2015, predtem se je te lovorike veselil še v letih 2006 in 2007. Pred 12 leti je v finalu v Celju ugnal Maribor z zadetkom Aleksandra Rajčevića.