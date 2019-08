Maribor bo moral na Norveškem za napredovanje zabiti vsaj tri gole. Foto: BoBo

Kljub sobotni prvi prvenstveni zmagi je bilo v Ljudskem vrtu ta konec tedna burno. Trener Darko Milanič je ponudil odstop, vendar ga športni direktor Zlatko Zahović ni sprejel.

Milanič je to potrdil tudi zbranim novinarjem v ponedeljek zjutraj tik pred odhodom v Trondheim. "Človek se včasih odzove čustveno. To je tako pri poslu, kot ga delam jaz. Pogovorili smo se in zadeva je rešena. Z mislimi smo že pri nalogah, ki jih imamo," je povedal Milanič.

V nedeljo ni vodil treninga, vendar po njegovem mnenju ni nič nenavadnega, če prvega trenerja ni pri regeneracijskem treningu.

Milanič ni želel več razglabljati o razlogih za odstop. "Prosim, če se lahko usmerimo na samo tekmo. Čaka nas izjemno zahteven dvoboj, ki smo ga imeli na domačem igrišču popolnoma pod nadzorom. Izgubili smo ga zaradi enega trenutka. Naj se obrne tekma v to smer tudi na Norveškem, to pomeni, da zabijemo gol iz prve priložnosti. Potem pa potrebujemo ta trenutek in malce sreče," je povedal Milanič.

"Morali bomo tvegati, a ne brezglavo že od prve minute. Od njih pričakujem organizirano branjenje in tudi napad. Ne bomo pozabili na njihove karakteristike. Naša naloga je najti pot v njihovi zgoščeni obrambi," je še dejal Milanič.

Prvič v tej sezoni na gostovanje odhaja Luka Zahović. Martin Milec in Andrej Kotnik, ki sta izpustila sobotni dvoboj, se vračata v kader, Aleks Pihler še ne. Doma sta ostala Gregor Bajde in Amir Dervišević.

"Ne glede na izid bi bila tako ali tako težka tekma. Zdaj se bomo morali malce bolj odpreti, več tvegati. Vsekakor pa ne smemo neumno vstopiti v tekmo in zapraviti še teh možnosti, ki jih imamo. Fantje v ekipi verjamemo, da lahko napredujemo. Čim prej moramo zabiti prvi gol in potem bodo tudi oni postali živčni. Vem, kako je, če je situacija obrnjena. Pri 0:1 ti ni več vseeno. Tudi oni niso tako kakovostni, da to ne bi bilo mogoče. Mislim, da ne bodo spreminjali taktike. Na nas je, da najdemo rešitev," je tekmo napovedal Blaž Vrhovec in zatrdil, da igralci sploh niso vedeli, da je Milanič ponudil odstop.

LIGA PRVAKOV

3. PREDKROG, povratne tekme

Prvaki, torek ob 19.00:

ROSENBORG - MARIBOR (3:1)

Torek ob 18.30:

QARABAG - APOEL (2:1)

Ob 20.00:

FERENCVAROS - DINAMO ZAGREB (1:1)

KÖBENHAVN - CRVENA ZVEZDA (1:1)

Ob 20.30:

AJAX - PAOK (2:2)

Ob 20.45:

CELTIC - CLUJ (1:1)

Neprvaki, torek ob 19.30:

DINAMO KIJEV - CLUB BRUGGE (0:1)

Ob 20.30:

OLYMPIACOS - ISTANBUL BASAKSEHIR (1:0)

LASK - BASEL (2:1)

Ob 21.00:

PORTO - KRASNODAR (1:0)

V oklepaju so izidi prvih tekem.