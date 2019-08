Prva prvenstvena zmaga ni mogla sprati slabega okusa pri mariborskih navijačih po porazu proti Rosenborgu. Foto: www.alesfevzer.com

"Odstop ni bil sprejet in nikoli ne bo, dokler bomo zmagovali. Odstop je bil ponujen po zmagi, ne po porazu," je za Večer povedal Zahović.

Milanič je bil kljub prvi prvenstveni zmagi v novi sezoni tudi v soboto deleže žvižgov s tribun Ljudskega vrta. "Trener je samo človek. Popolnoma ga razumem. Argumenti so na njegovi strani. Tekmo končamo z golom, pa se slišijo žvižgi trenerju? Groza!," je trenerja v bran vzel Zahović.

"Trener je človek, ima ženo in otroke. Lepo je rekel: 'Zmagal sem, pa mi žvižgajo.' Ni kriv on, krivi smo mi v klubu. Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub," je bil oster Zahović.

"Žvižga se najuspešnejšemu trenerju v zgodovini. Je to normalno? To je problem pokvarjenosti. Ante Šimundža, največja legenda kluba, je šel, ker so ga pljunili. Tega ne bom več dovolil. Če je treba, grem v 'fajt' z vsemi, samo ne z violami, ki so ugled kluba. NK Maribor daje dodano kvaliteto mestu, ne pa TAM in 'šraufnciger'" je za Večer med drugim še povedal Zahović.

Maribor v torek čaka povratna tekma 3. predkroga za Ligo prvakov proti Rosenborgu. Norveržani so v Ljudskem vrtu slavili s 3:1, a Zahović ne obupuje. "Prepričan sem, da gremo čez Rosenborg. Maribor ima sto življenj," izjavo Zahovića prenaša Večer.