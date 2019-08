Darko Milanič je v težavah: Maribor je predzadnji v Prvi ligi in še brez zmage, na Norveško gre z zaostankom dveh golov, hkrati pa je bil v Ljudskem vrtu glavna tarča žvižgov navijačev. Foto: www.alesfevzer.com

Bilo je ogromno napak. Prekršek (branilca Peričića) pred drugim zadetkom je bil popolnoma nepotreben. Slabo posredovanje (vratarja Pirića) pri prvem golu, da ne govorim o posredovanu levega bočnega (Vilerja) in levega osrednjega branilca (Peričića) pri tretjem golu. Zelo, zelo slabo. Darko Milanič

Kaj sta bili v skavtskem poročilu izpostavljeni vrlini prvakov Norveške? Prekinitve in predložki. Ravno s tema dvema orožjema je Rosenborg v drugem polčasu načel Maribor, nato pa so otroci trolov še ekspresno odgovorili na preblisk kapetana Marcosa Tavaresa. Kaos 71. minute je bil odraz nemoči vijoličastih na prvi tekmi 3. predkroga Lige prvakov. Res je zdaj pred prvaki Slovenije misija nemogoče, da že v torek na stadionu Lerkendal v Trondheimu uprizorijo veliki preobrat, pri čemer so trije goli v gosteh obvezni pogoj.

Jalov nadzor do prvega gola

"Razočarani smo, s tem, da smo izgubili na domačem igrišču teh prvih 90 minut z 1:3. Težka tekma je za nami, nismo blesteli v napadu, a smo do prvega gola imeli dober nadzor, nekajkrat smo poskušali z razdalje. Nismo imeli izrazitih priložnosti, a smo dobro stali proti nasprotniku, ki je zgostil sredino in nam onemogočil boljše sodelovanje," je prvi polčas na novinarski konferenci opisal trener Maribora.

Kljub pripravam zatajili ob prekinitvah

"Potem pa 50. minuta in gol s prostega strela, ki nam je močno otežil vse skupaj. Vzel nam je tudi malo samozavesti, ki je že dotlej nisem videl na pretek. Zelo, zelo moteče je, da smo bili nemirni, kar se na prvih osmih tekmah sezone ni videlo, in imeli tako slabe rešitve ter porabili toliko časa, da bi kaj naredili z žogo. Počasni smo bili, vedno več misli v glavi, a se nismo odločili. Drugi gol spet iz prekinitve, čeprav se posvečamo temu že dva meseca vse od začetka priprav. Škoda, da smo bili pod svojim nivojem na izredno pomembni tekmi," je črni drugi polčas povzel Darko Milanič.

Brez preprostih rešitev

51-letni Izolan je priznaval, da jih pristop Rosenborga vseeno ne bi smel presenetiti: "V sredini smo igrali preveč nazaj, lahko bi igrali naprej proti Tavaresu ali Kronavetru, ampak smo zamujali, vedno smo zamudili pravi trenutek. Ko nekaj časa igraš nazaj, se nasprotnik postavi in zapre. Večji del prvega polčasa smo to delali izredno slabo. Nismo bili presenečeni, saj se je Rosenborg tudi proti BATE Borisovu v gosteh povlekel in zgostil sredino. Vedeli smo, da bomo imeli težave s pomanjkanjem prostora. Velikokrat smo zaključili akcije, a so bili vse izsiljene, vseskozi smo hiteli, ker nismo imeli dobrega sprejema in preprostih rešitev. To sem pogrešal."

Videti je bilo več igralcev, za katere sem se vprašal, če je smiselno, da vztrajam z njimi. Verjemite mi, da je to najtežje, kar se ti lahko zgodi. Da je eden slab, ni težave in menjaš. Če jih je več, čakaš in čakaš pa premlevaš, kaj bi naredil. Roko na srce, jih je bilo nocoj kar nekaj takšnih, da bi si oddahnili, če bi odšli z igrišča, Darko Milanič

Maribor priznava, da ni za protinapade

Šestkratni državni prvak v vlogi trenerja je bil tudi odkrit, da Maribor tudi nima igralcev za prave hitre in učinkovite protinapade: "Pokazali so izjemno kakovost v njihovem pristopu. Verjetno, bi nam bili lažje, če bi Rosenborg igral drugače, a bi morda mi imeli težave s protinapadi, vsaj z igralci, ki so bili na igrišču. Smo ekipa, ki je pokazala, da lahko ima nadzor nad igro v Evropi in počasi gradi napad. Počasi oz. srednje hitro, medtem ko iz protinapada težko ogrozimo nasprotnika."

Serija kritičnih napak ob vseh treh golih

Po koncu tekme je kar nekaj igralcev Maribora popadalo po tleh, s tribun Ljudskega vrta pa je večina izmed 10 tisočih navijačev začela z žvižgalnim koncertom, ki je sicer postopoma potihnil. (Ne)igra prvakov daleč od ravni zahtevane za preboj v Ligo prvakov. Pred izpostavitvijo kritičnih napak ni bežal niti trener Milanič, ki sicer grešnih kozlov za tri prejete gole ni poimensko navedel, a je izpostavil njihove igralne položaje.

"Bilo je ogromno napak. Prekršek (branilca Peričića) pred drugim zadetkom je bil popolnoma nepotreben. Slabo posredovanje (vratarja Pirića) pri prvem golu, da ne govorim o posredovanju levega bočnega (Vilerja) in levega osrednjega branilca (Peričića) pri tretjem golu. Zelo, zelo slabo," je lahko samo z glavo zmajeval Milanič, ki naj bi bil glavna tarča žvižgov.

Vratar Kenan Pirić je bil že pred tekmo z Rosenborgom na udaru kritik zaradi slabših posredovanj v Murski Soboti in Stockholmu ter je bil zdaj na prvi tekmi najslabši člen Maribora na igrišču. Foto: BoBo

41-letnik boljša izbira kot reprezentant BiH-a?

V oči bode to, da v letu 2019 novi prvi vratar Maribora Kenan Pirić kljub nadarjenosti in obetom še zdaleč ni tako suveren in ne vliva samozavesti kot zimzeleni Jasmin Handanović. Bi bilo bolje, če bi v vratih stal v Evropi prekaljeni, a tudi že kar 41-letni Ljubljančan? "Po tekmi se je težko pogovarjati o tem. Pirić? Pri prvem golu zagotovo ni opravil svoje naloge, kot bi moral," se je Milanič strinjal, da rezervni vratar Bosne in Hercegovine ni bil pravi.

Ko je poškodovani novinec najboljši v ekipi

V ustvarjalnem delu moštva se je ogromno pričakovalo od tria napadalnih vezistov, a je bil Dino Hotić zamenjan že v 64. minuti, na prvih evropskih tekmah ključni Rok Kronaveter je bil precej neviden, daleč najbolj podjeten je bil Andrej Kotnik, ki se je v drugem delu vidno boril s poškodbo, vseeno pa je bil nevaren in bil zamenjan šele kot tretji v 85. minuti.

"Poškodba se je zgodila nekaj minut pred koncem prvega polčasa. Zakaj sem vztrajal z njim? Ker je njegova nepredvidljivost dobrodošla, čeprav se je mučil. Čutil je bolečine, a je vseeno prihajal v položaje, da je bil nevaren," je Milanič kot edinega pohvalil letošnjega prišleka iz Gorice.

"Pomebno je bilo, da smo prevzeli pobudo in nismo čakali, da napade Maribor, in smo sami šli v napad," je za ključno prelomnico tekme označil trener Rosenborga Eirik Horneland, ki je ob polčasu ukazal uspešen premik naprej. Foto: www.alesfevzer.com

Ko je preveč igralcev zrelih za menjavo

"Ko ujameš takšno tekmo, hitro opaziš. Videti je bilo več igralcev, za katere sem se vprašal, ali je smiselno, da vztrajam z njimi. Verjemite mi, da je to najtežje, kar se ti lahko zgodi. Ko je eden slab, ni težave, in menjaš. Če jih je več, čakaš in čakaš pa premlevaš, kaj bi naredil. Roko na srce, nocoj je bilo kar nekaj takšnih, da bi si oddahnili, če bi odšli z igrišča," je bil odkrit vidno razočarani Milanič, ki se mu napovedujejo naporni dnevi na vse bolj vročem stolčku.

Maribor je v škripcih, saj je grd domači poraz prišel po izredno slabem začetku v novem slovenskem prvenstvu. Po štirih krogih so branilci naslova še brez zmage in s 3 točkami na predzadnjem mestu Prve lige. V soboto jih čaka doma soočenje z novincem Tabor Sežano, nato pa že v torek povratno soočenje z Rosenborgom na severu Evrope.

Možnosti za preboj v playoff Lige prvakov so izjemno pičle. "Vedno smo dobri, da se lahko izvlečemo. Ne bomo obupali, kljub slabemu položaju. Vemo, da ni lahko, a mogoče lažje, če bi bil izid zanje nižji. V tekmo bomo šli boljši, sproščeni, prevzeti moramo pobudo, verjamem, da smo sposobni obrniti. Saj smo to že večkrat pokazali, ne nazadnje med tekmo v Stockholmu, kjer smo bili v velikih težavah. Zdaj je položaj sicer bistveno težji, a ne bomo obupali," je ob koncu novinarske konference skušal vliti optimizem Milanič.

Najhujši kvalifikacijski poraz desetletja

Maribor je v okviru kvalifikacij za Ligo prvakov doživel najhujši poraz po letu 2009, ko je bil v Ljudskem vrtu z 0:3 boljši Zürich. V zadnjih petih letih pred soočenjem z Rosenborgom v sredo je pod Kalvarijo na 22 domačih evropskih tekmah Maribor klonil le pred Schalkejem (0:1) in Liverpoolom (0:7), obakrat v skupinskem delu Lige prvakov (2014 in 2017), ki je zdaj po norveški lekciji le še privid. Mariborčani so letos sicer premagali Valur v gosteh s 3:0, a predtem na evropskih gostovanjih že 12 let in pokojnega pokala Intertoto (3:0 pri Birkirkari) niso zmagali za potrebne tri gole. Ne nazadnje je Maribor v bogati evropski zgodovini samo enkrat napredoval ob domačem porazu: leta 2004 v Pokalu Uefe je po domačih 0:1 z Bodućnostjo Banatski Dvor nato v Srbiji slavil z 2:1 in se uvrstil naprej po zaslugi golov v gosteh.