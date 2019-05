Bo Sarri prevzel Juventus in Hazard okrepil Real Madrid? V Angliji so prepričani tako. Foto: Reuters

Z dvema goloma in podajo in serijo potez (3 streli, 5 uspešnih preigravanj od 8, 5 ključnih podaj, 9 dobljenih dvobojev) je bil Eden Hazard najzaslužnejši, da je Chelsea v drugem polčasu finala Evropske lige povozil Arsenal s 4:1. Po slavju na oddaljeni zelenici ‒ tako od britanske prestolnice kot od še zdaleč nenapolnjenih tribunah Olimpijskega stadiona ‒ je 28-letni Belgijec ostal v soju žarometov.

Že pred predzadnjim dejanjem evropske klubske sezone 2018/19 ni bila nobena javna skrivnost, da Hazard želi zapustiti Chelsea, s katerim je v glavnem mestu Azerbajdžana postavil piko na 7-letni karieri v modrem.

Sam se je že odločil, čaka na oba kluba

"Odločili se bomo v naslednjih dneh, saj je bil moj edini cilj nocoj zmagati v tem finalu. A sam sem se že odločil in zdaj čakam na oba kluba. Mislim, da je to slovo, a v nogometu nikoli ne veš. Moje sanje so bile igrati v Premier ligi, in to mi je uspelo z enim največjih klubov, tako da je mogoče res čas za nov izziv. Želim si nov izziv, kot sem že rekel po lanskem svetovnem prvenstvu. Zdaj je poteza na obeh klubih, še vedno čakam, tako kot čakate vi in kot čakajo navijači. Bomo videli v naslednjih dneh, a to je bil popoln zaključek. Navijačem želim sporočiti , da jih imam rad, so del moje družine in vedno bom podpiral Chelsea. Če je to slovo, hvala Vam za teh sedem let," je v čedalje bolj čustvenem tonu Hazard za britansko televizijo BT Sport napovedal slovo od zahodnega Londona.

Eden Hazard sicer v letošnji Evropski ligi ni izstopal, saj je pred finalom na 7 tekmah prispeval le eno podajo, a zato je v Bakuju poskrbel, da je Chelsea v samo 23 minutah Arsenalu natresel 4 gole. Foto: Reuters

100 do 120 milijonov evrov za v Madrid?

Sedem sezon, 352 tekem, 110 golov, 81 podaj in 6 lovorik (2x Premier liga, FA-pokal, ligaški pokal in dvakrat Evropska liga) je izkupiček Valonca iz La Louvierja v pokrajini Hainaut. V Chelsea je starejši izmed bratov Hazard prišel poleti 2012 iz Lilla, kjer je prav tako preživel 7 let in v sezoni 2010/11 osvojil dvojno francosko krono.

Katera sta dva omenjena kluba? Real Madrid in Chelsea. Pogajanja so bila zamrznjena zaradi priprav na evropski finale, zdaj se lahko nadaljujejo. Na Otoku pričakujejo odškodnino nekaj čez 100 milijonov evrov za 28-letnega belgijskega čarovnika, ki je bil simbol Chelseaja v zadnjih sezonah.

Začel v osmi italijanski ligi, zdaj na drugem vrhu Evrope

"Vem, da želi oditi, in spoštovati moram to odločitev. Čudovit igralec. Potreboval sem dva ali tri mesece, da sem ga razumel kot človeka in zdaj ga razumem, res je izjemna osebnost. Izreden igralec, čuden fant, a ko razume, je izreden," je o odhajajočem prvem zvezdniku Chelseaja pripovedoval Maurizio Sarri. Neapeljčan je pri 60. letu dočakal prvo veliko lovoriko v 30-letni trenerski karieri, ki jo je začel v osmi italijanski ligi. Ob prejemu zlatega odličja iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina je Sarri postal v ozadju za rajajočimi igralci Chelseaja in z nasmehom občudoval odličje, ki ga je obračal in preverjal, ali je resnično.

Pedro zabija gole v finalih in osvaja lovorike. Tudi na londonskem derbiju je po podaji Hazarda pristavil svoj lonček z golom za 2:1, ki je na koncu obveljal za zmagovitega. Foto: Reuters

Počasi je stopal po stopničkah navzgor, pri čemer je stavil na svoj značilni pristop k nogometni igri: hitri ritem napadalnega nogometa, ki temelji na posesti žoge. V italijanskih nižjih ligah so to krstili za Sarriballa, saj si ga niso drznili primerjati z Barcelono Pepa Guardiole. Leta 2014 se je z Empolijem prebil v Serio A in si prislužil trenersko klop domačega Napolija, kjer je z igro visokega pritiska osvojil rojake. Vendar lovorike so se mu izmikale, še najbližje je bil lani s častnim nazivom podprvaka Italije, kar pa je bilo dovolj za ponudbo Chelseaja.

Kot Feyenoord 2001/02 brez poraza do lovorike

Začetek je bil izreden: šest zaporednih zmag na začetku sezone, prvi poraz je doživel šele 24. novembra na 19. tekmi, a na londonskem derbiju pri Tottenhamu (1:3). Začele so se težave, zlasti blede igre v gosteh, pozimi je razraščajoča kriza dosegla dno. 0:4 pri Bournemouthu in 10. februarja zdaj razvpitih 0:6 pri Manchester Cityju, s katerim so dva tedna pozneje sicer šele po loteriji izgubili finale ligaškega pokala.

Pedro, goli v finalih in kup lovorik Strelec na koncu zmagovitega gola je bil Pedro, ki je v finalnih tekmah kariere dosegel že osem golov:

- dvakrat v superpokalu Španije 2009

- v finalu klubskega svetovnega prvenstva

- Ligi prvakov 2011

- kraljevem pokalu 2012

- superpokalu Španije 2012

- evropskem superpokalu 2015

- Evropski ligi 2019



Hkrati se zdaj 31-letnik iz Kanarskih otokov pohvali z edinstveno zbirko lovorik, ki jih je osvojil v dresu Španije, Barcelone in Chelseaja:

- svetovno prvenstvo 2010

- evropsko prvenstvo 2012

- Liga prvakov 3x

- Evropska liga

- superpokal Uefe 3x

- svetovno klubsko prvenstvo 2x

- špansko prvenstvo 5x

- angleško prvenstvo

- španski pokal 3x

- angleški FA-pokal

Krivulja se je takrat obrnila, Chelsea je končal Premier ligo kot tretji in je v nasprotju s petim Arsenalom v Bakuju igral samo za lovoriko, ne pa tudi za vstopnico za elitno Ligo prvakov. V Evropski ligi sploh niso doživeli poraza, sicer so imeli v polfinalu obilo sreče proti Eintracht Frankfurtu, ki so ga ob podrejenem položaju v podaljšku izločili po streljanju 11-metrovk. Podoben dosežek ‒ evropska sezona brez poraza ‒ je v predhodniku EL-ja nazadnje uspel Feyenoordu v sezoni 2001/02,

Abramovič po dveh letih na tekmi svojega kluba

Chelsea je dvakrat sodeloval v Evropski ligi in jo obakrat osvojil. 16. lovoriko v obdobju Romana Abramoviča je lahko v živo videl tudi na Otoku zdaj nezaželeni ruski oligarh. Abramovič je prvič po letu 2017 lahko prisostvoval tekmi svojega kluba in bo lahko po tekmi neposredno sodeloval pri ključnih odločitvah. Za koliko prodati Hazarda in ali naj Sarri ostane trener modrih. "Po moje si zaslužim ostati trener, a to je samo moje mnenje, moje mnenje pa ni dovolj," je bil realist Sarri, ki je hkrati bojda prva želja Juventusa v vlogi novega glavnega trenerja stare dame iz Torina.

Chelsea je v velikem slogu osvojil Evropsko ligo, z 12 zmagami in 3 remiji na 15 srečanjih tekmovanja, a že v dneh po slavju v Bakuju se mu obeta, da bo ostal brez dveh ključnih mož. Pirova zmaga ali samo priložnost za nov začetek?