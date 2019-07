Jan Mlakar bo v naslednji sezoni igral za Queens Park Rangerse. Foto: www.alesfevzer.com

20-letni Mlakar je pozimi iz Maribora prestopil k prvoligašu Brightonu, a zadnjo polovico sezone kot posojen nogometaš igral za Maribor. Tudi v sezoni 2019/20 bo posojen v novo sredino, in sicer bo branil barve londonskega kluba Queens Park Rangers, ki ima dolgo tradicijo, saj je bil ustanovljen že leta 1886.

Mlakar, ki se je kalil tudi v Fiorentinini šoli, je eden od štirih Brightonovih nogometašev, ki bodo posojeni v drugo ligo: "Jan je eden številnih nadarjenih, mladih igralcev, ki jih imamo v klubu. Ta poteza je odličen korak v njegovem razvoju. Lahko se bo prvič soočil z angleškim nogometom in to v močni drugi ligi. Skupaj s sodelavci bomo pozorno spremljali njegov razvoj in mu želim vse najboljše," je dejal tehnični direktor Brightona Dan Ashworth.

Londonski QPR je bil v prejšnji sezoni Championshipa (angleška druga liga, močnejša je le Premierliga) 19 med 24 moštvi. Trener je Mark Warburton, pred tem trener Brentforda, Glasgow Rangers in Nottingham Forest.