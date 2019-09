Mauro Icardi je dosegel veliko golov za Inter, ki pa v zadnjih letih ni osvojil nobene lovorike. Foto: Reuters

PSG bo prevzel njegovo novo letno plačo, ki znaša 7,5 milijona evrov, po koncu sezone pa bo imel možnost, da nakaže še 70 milijonov evrov odkupne klavzule. Icardi bi nato podpisal štiriletno pogodbo za 10 milijonov evrov na leto.

26-letni Icardi je v Serie A odigral 221 tekem, dosegel pa je kar 122 golov. V Parizu bo imel ogromno konkurenco v napadu, saj je pri francoskih prvakih ostal tudi Neymar, ki se je celo poletje želel vrniti v Barcelono.

Zelo se je za Icradija zanimal tudi madridski Atletico. Rojak Diego Simeone ga je želel pripeljati. V pretekli sezoni je za Inter dosegel 16 golov, a zaradi spora z vodstvom kar nekaj časa ni igral. Icardijev odhod iz kluba so zahtevali tudi Interjevi navijači, potem ko je skupaj s svojo ženo in hkrati menedžerko Wando Naro požgal mostove z navijači. Vzrok je bil denar in obnovitev ter podaljšanje pogodbe z Interjem, ki kljub kar 123 golom na 212 tekmah z Icardijem v glavni vlogi ni osvojil niti ene lovorike.

Icardi je dvakrat postal najboljši strelec Serie A (Capocannoniere 2014/15 in 2017/18) in je po številu golov v velikih petih ligah Evrope najučinkovitejši med nogometaši, starimi do 26 let. Lani je bil izbran tudi za najboljšega igralca italijanskega prvenstva.