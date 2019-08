Rudi Požeg Vancaš bo eden izmed ključnih mož Maribora. "Če zadržimo žogo, imamo svoje priložnosti." Foto: www.alesfevzer.com

Trener Maribora Darko Milanič se s kadrovskimi vprašanji tekmeca ne ukvarja: "Tekmo bo vodil pomočnik, bistveno ne bodo spremenili pristopa, verjetno bodo igrali tisti, ki so nazadnje dobili manj minut." Vijoličasti so v Razgradu s precej sreče izvlekli neodločen izid 0:0, ki je vselej dvorezni meč.

"Potrpljenje je zelo pomembno, glede na to, kako kakovosten je nasprotnik. Moramo zabiti enega več kot oni, to je popolnoma jasno, neodločen izid pač ne prinaša nobenega jamstva," pravi Milanič. Seveda si želi, da bo imel Kenan Pirić čim manj dela pri ohranjanju domače mreže nedotaknjene: "Pomembna je povezava, vsi so pomembni, tudi to, da Pirić obrani vse. Pomembno je, da smo pred njim dobri."

Bravo prinesel dvig samozavesti

Visoka zmaga v prvenstvu proti Bravu s 4:0 je prinesla tisto nujno potrditev za dvig samozavesti: "Pozitiven rezultat in rezultat, ki ima težo, ki ga ne izniči slaba predstava v obrambi. Ob pozitivnem rezultatu proti Bravu so bili nogometaši dovolj samozavestni, da jutri igrajo pozitivno tekmo."

"Naša namera v Bolgariji ni bila, da se skozi celotno srečanje samo branimo. Imeli smo namero napadati, bili smo prepričani, da se nam bo ponudilo veliko priložnosti za napad. Žal je bilo tega premalo," se je Milanič še enkrat ozrl na slabosti tekme pri Bolgarih doma.

Kdo bo zamenjal Hotića?

Milanič je potrdil odhod Saše Ivkovića v Združene arabske emirate. Bo pa branilec še na voljo za dvoboj proti Ludogorcu. O tem, kako se je na napovedani odhod osrednjega branilca odzvala slačilnica, pa je odgovoril: "Kar se tiče mene, to name nima vpliva, je član NK Maribor, računam na njegovo odlično predstavo. Fantje s tem niso obremenjeni, osredotočeni so na tekmo, pomembno je, da odigra na vrhunski ravni."

Proti Bolgarom za vijoličaste ne bo igral Dino Hotić. Milanič je dejal, da so kandidati za zamenjavo na Hotićevem položaju Jasmin Mešanović, Andrej Kotnik in Martin Kramarič. "Špiro Peričić je zdrav, treniral je normalno, kot je tudi Alexandru Cretu, oba bosta začela tekmo," je povedal Milanič.

Na novinarski konferenci še niso potrdili napovedi, da bo Ivkovića zamenjal Nemanja Mitrović, nekdanji član Olimpije, ki je zadnji dve leti preživel na Poljskem.

EVROPSKA LIGA

4. PREDKROG, povratna tekma

Četrtek ob 20.15:

MARIBOR – LUDOGOREC (0:0)