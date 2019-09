Erling Braut Haland je ime, ki si ga velja zapolniti v vsej dolžini. Res pa, da se bo lahko med zvezdnike prebil s priimkom z dvojnim A-jem, kot mu je svetoval agent Mino Raiola. Foto: AP

Wayne Rooney, Faustino Asprilla in Marco van Basten so najstniki, ki so na krstnem nastopu v elitnem evropskem nogometnem tekmovanju dosegli po tri gole. In imenitni druščini se je z napovedjo velike kariere v torek v Salzburgu pridružil Erling Braut Haland. Z 19 leti in 58 dnevi je Norvežan postal celo najmlajši nogometaš, ki je v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj zabil hat-trick že v prvem polčasu. Mrežo Genka je Haland zatresel v 2., 34. in 44. minuti. Mlajša sta do treh golov na eni tekmi v Evropi prišla le dva zvezdniška napadalca: Raul (18 let in 113 dni) in že omenjeni Rooney (18 let in 340 dni).

Najbolj nora stvar v življenju

"To je najbolj nora stvar, ki sem jo naredil v življenju. Navijači nocoj ... o moj Bog. Ko sem stopil na igrišče, so mi šle kocine pokonci. Sam pri sebi in v sebi imam občutek, ki ga še nikoli nisem imel predtem," se je sam sebi čudil nenadejani junak prvega večera 1. kroga skupinskega dela sezone 2019/20. RB Salzburg je krenil v drugo sezono Lige prvakov z najvišjo zmago večera: prvaka Belgije Genk so razbili s kar 6:2.

Četrti hat-trick nove sezone

A vseeno strelski izbruh komajda 19. let starega Norvežana ni bilo presenečenje. Kar 194 cm visoki napadalec je namreč v zastrašujoči formi: 17 golov na 9 tekmah sezone, za dobro mero pa je k temu dodal še 5 podaj. Proti Genku je Haland dosegel že četrti hat-trick sezone, ki se je komajda dobro začela. Seveda ni odveč poudariti, da je Salzburg dobil vseh uvodnih 7 krogov avstrijskega prvenstva, Haland pa je z 11 goli prvi strelec Bundeslige. Enega izmed hat-trickov je dosegel v avstrijskem pokalnem tekmovanju.

Hitro zrasel, a tudi hitro razvil

Sin nekdanjega vezista Manchester Cityja in Leedsa Alfieja Halanda se je rodil v Angliji in je imel kot kadet veliko težav zaradi hitre rasti. Pri 16 letih je zrasel za 12 centimetrov, pri 17 še za dodatnih pet. A mladenič iz nogometne družine je pridno pridobival tudi težo oz. bolje rešeno mišice. "V enem letu je moral pridobiti 10 do 12 kg in to so bile same mišice," je še kot trener Moldeja Ole Gunnar Solskjear opisoval čudežnega napadalca, ki so ga sami soigralci začeli klicati pošast.

Na treningih nočna mora soigralcev

S 1. januarjem letos je iz Moldega za 5 milijonov evrov prestopil v ambiciozni Salzburg. V Avstriji je v prve pol sezone na 10 tekmah in vsega 555 minutah dosegel 5 golov. Predtem je v domovini v sezoni 2018 za Molde prispeval 12 zadetkov na 26 tekmah. Pozimi 2017 je v Molde prišel iz drugoligaša Bryne, kjer je na 16 članskih tekmah ostal brez zadetka, a serijsko tresel v mladinskih tekmovanjih, predvsem pa je v malem klubu na skrajnem zahodu Norveške postavil temelje za obetajočo kariero.

Erling Braut Haland je še kot 18-letnik debitiral v reprezentanci Norveške, za katero ima zdaj zbrana dva nastopa. prvi gol pa bo skušal zabiti oktobra proti Španiji ali Romuniji, ko vikingi igrajo ključni tekmi za preboj na Euro 2020. Foto: AP

"Fenomen. S svojo višino je tako spreten in tako obvlada žogo. Res je težko igrati proti njemu na treningih - preprosto ga moraš ustaviti s prekrški. Še enkrat je pokazal, zakaj bo zagotovo eden najboljših napadalcev na svetu," je prepričan avstrijski reprezentant in Halandov soigralec Maxi Wöber. Vsekakor mu ne škodi, da ima oče bogate nogometne izkušnje, hkrati pa naj bi mu svetoval razvpiti menedžer Mino Raiola.

Zavrnil Juventus in izbral klub, kjer igra

A vseeno se drži norveške zmernosti, saj so pozimi v družini Haland zavrnili ponudbo Juventusa in Leverkusna ter izbrali avstrijskega prvaka. Zgodba norveškega čudežnega dečka Martina Odegaarda, ki je pri 16 letih odšel v Madrid, je poučna, četudi se zdaj slabih pet let kasneje Odegaard vseeno dokazuje v La Ligi pri Real Sociedadu.

Maja je Halanda na mladinskem svetovnem prvenstvu na tekmi s Hondurasom zabil neverjetnih 9 golov in po tekmi izjavil, da bi lahko tudi desetega. Zagotovo je bil torkov večer v RB Areni v Salzburgu samo evropski začetek izjemne strelske kariere.