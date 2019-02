Tomaš Repka brede iz neumnosti v neumnost. Foto: Reuters

Za Repko je to tudi druga zaporna kazen v zadnjih dveh tednih, pred tem so ga obsodili za finančne goljufije in nezakonito prisvojitev denarja.

Kazen za prodajo avtomobila, ki ni bil njegov, in prodajo seksualnih uslug nekdanje žene brez njene vednosti, je znašala 15 mesecev, tako da bo moral v zaporu preživeti dve leti. Njegovi odvetniki so se oziroma se bodo na kazni še pritožili, poroča Sky Sports.

Repka je v svoji športni karieri igral za Sparto iz Prage, Fiorentino in West Ham, za reprezentanco je nastopil na 43 tekmah. Kariero je končal pred petimi leti.