Memphis Depay in Quincy Promes sta blestela v podaljšku. Foto: Reuters

Selektor Anglije Gareth Southgate se je odločil, da bo spočil sedem igralcev, ki so v soboto igrali v finalu Lige prvakov. Tudi najboljši strelec lanskega svetovnega prvenstva Harry Kane je začel na klopi, vstopil je na začetku drugega polčasa. Kapetanski trak je na svoji 50. reprezentančni tekmi nosil Raheem Sterling. Pri Nizozemski sta zaigrala od začetka oba zmagovalca Lige prvakov Virgil van Dijk in Georginio Wijnaldum.

Rashford priigral najstrožjo kazen in jo unovčil

Nizozemci so bili boljši v uvodne pol ure, a so se v 32. minuti znašli v zaostanku. Eden najbolj iskanih branilcev na svetu Matthijs de Ligt je slabo zaustavil žogo pred svojimi vrati, Marcus Rashford mu jo je odvzel in mladi zvezdnik Ajaxa ga je spotaknil. Prejel je rumeni karton, Rashford pa je z bele točke poslal Jasperja Cillessena v napačno smer.

De Ligt z glavo popravil napako

V drugem polčasu so Nizozemci zaigrali še bolj napadalno. Ronald Koeman je v 68. minuti v igro poslal Quincyja Promesa in Donnyja van de Beeka, ki sta zelo poživila igro. De Ligt se je odkupil za napako iz prvega polčasa v 73. minuti, ko je z glavo s petih metrov zadel za 1:1 po podaji Memphisa Depaya iz kota. Angleži so se v 83. minuti znova veselili vodstva. Jesse Lingard je zatresel mrežo po podaji Rossa Barkleyja, a oglasil se je videosodnik in razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja.

Avtogol Walkerja po veliki neumnosti Stonesa

Na vrsti je bil podaljšek in v 97. minuti so Nizozemci povedli. John Stones je pred svojim kazenskim prostorom začetniško izgubil žogo. Depay mu jo je odvzel in takoj streljal. Jordan Pickford se je izkazal, a je do odbite žoge prišel Quincy Promes, ki je zelo slabo streljal, Kyle Walker pa je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Takoj zatem je imel Depay novo izjemno priložnost, ko je neoviran streljal z glavo iz bližine, Pickford pa je odlično posredoval.

Marcus Rashford je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Promes izkoristil darilo Barkleyja

V 114. minuti so Nizozemci zapečatili usodo Angležev, ki bodo v nedeljo igrali za tretje mesto s Švico. Barkley je nespretno podal naravnost na nogo Depaya, ki je žogo poslal pred vrata, kjer je Promesu zatresel prazno mrežo za končnih 3:1.

Angleški navijači razgrajali po Portu

Dva navijača angleške reprezentance sta v sredo zvečer končala za zapahi, potem ko so se angleški navijači v središču Porta udarili s policijo po ogledu polfinala Lige narodov proti Švici.

"Izbruhnilo je prerivanje med angleškimi in portugalskimi navijači, po zraku so letele steklenice, zato je policija morala posredovati," je dejal predstavnik portugalske policije Alexandre Coimbra.

"Angleški navijači so se nato spravili še na policiste, ki so dva od njih aretirali, enega pa popisali," je še dodal. Videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo policiste v popolni opravi s ščiti, kako skušajo ločiti med seboj sprte navijače v navijaški coni v Portu, lokalno prebivalstvo pa jim ob tem glasno ploska.

Polfinale, Guimaraes:

NIZOZEMSKA - Anglija * 3:1 (1:1, 0:1)

de Ligt 73., Walker 97./ag, Promes 114.; Rashford 32./11-m

* - po podaljšku

Porto:

PORTUGALSKA - Švica 3:1 (1:0)

42.415; Ronaldo 25., 88., 90.; Rodriguez 57./11-m

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto):

PORTUGALSKA - NIZOZEMSKA

Za 3. mesto, ned. ob 15.00 (Guimaraes):

ŠVICA - ANGLIJA