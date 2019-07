Ljubiša Tumbaković je novi selektor Srbije. Foto: EPA

66-letni Tumbaković je osvojil šest državnih in tri pokalne naslove z beograjskim Partizanom. Dva državna in pokalna naslova je osvojil tudi kot trener kitajskega Šandonga. Treniral je tudi v Kuvajtu, Iranu in Grčiji.

Kot selektor je od januarja 2016 do prejšnjega meseca vodil Črno goro. Srbski mediji poročajo, da je tam dobil odpoved, ker ni hotel voditi ekipe na tekmi proti Kosovu. Srbija namreč zavrača priznanje neodvisnosti Kosova.

Tumbakovića bodo uradno predstavili v torek ob 13. uri, prva tekma pa ga čaka 7. septembra proti Portugalski.

Srbi imajo s treh tekem v kvalifikacijah za EP 2020 štiri točke. Ko so v Ukrajini izgubili z 0:5, je moral Mladen Krstajić oditi. V skupini B vodi Ukrajina z desetimi. Portugalci imajo zgolj dve točki, a so odigrali tekmo manj.