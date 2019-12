Alexander Nübel je eden najboljših vratarjev Bundeslige. Odločil se je, da ne bo podaljšal pogodbe s Schalkejem. Ponudba iz Münchna je bila mamljiva, pa čeprav bo najprej drugi vratar. Foto: EPA

Odlični čuvaj mreže Schalkeja Nübel je sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe. 23-letni vratar naj bi se poleti preselil na Allianz Areno, podpisal pa naj bi petletno pogodbo.

33-letni Neuer načrtuje konec kariere leta 2023, takrat pa naj bi Nübel postal številka ena pri Bavarcih. Tri leta naj bi torej zelo obetavni vratar branil le na manj pomembnih tekmah. Neuer si želi braniti na vsaki tekmi, zdajšnji drugi vratar Sven Ulreich ne dobi priložnosti niti v nemškem pokalu.

Številni strokovnjaki menijo, da Nübel dela veliko napako, saj je Schalke velik klub in bi lahko prihodnja tri leta še branil v Gelsenkirchnu.

"Z Nüblom in njegovim agentom smo v zadnjih mesecih opravili veliko pogovorov. Ko nam je sporočil, da poleti odhaja, nismo bili presenečeni. Vsekakor je njegovo odločitev težko razumeti," je bil razočaran športni direktor Schalkeja Jochen Schneider.

Schumacher: Ko te pokliče Bayern, tega preprosto ne moreš zavrniti

"Neuer bo zagotovo še branil tri ali štiri leta. Je kapetan, dokler bo on v klubu in če bo zdrav, bo vedno imel prednost pred konkurenti. Bayern ima dovolj dobrih vratarjev, Sven Ullrich je to dokazal že velikokrat, ko je moral v ogenj zaradi poškodb Neuerja," je zelo verjetni prestop komentiral legendarni vratar Sepp Meier.

Nekdanji vratar nemške izbrane vrste Toni Schumacher razume njegovo odločitev: "Ko te pokliče Bayern, tega preprosto ne moreš zavrniti. Nüblu ne bo škodovalo, če bo nekaj let rezerva. Imel bo odličnega mentorja in bo ob njem samo še napredoval."

Glavna tema vseh nogometnih omizij v Nemčiji v zadnjem tednu je Joshua Zirkzee. Nizozemec je v Freiburgu odločil v 92. minuti, nato pa so gledalci na Allianz Areni zahtevali njegov prihod v igro, ko je v soboto proti Wolfsburgu po 80 minutah na semaforju pisalo 0:0. Ko je ob prvem dotiku z žogo zatresel mrežo, je dokončno osvojil srca navijačev. Foto: EPA

Joker Zirkzee z dvema streloma priigral štiri točke

54-letni "Herr Flick" si je prislužil številne pohvale v zadnjem tednu, ko je v Freiburgu (1:3) in doma proti Wolfsburgu (2:0) v igro poslal Joshuo Zirkzeeja, ko je bil izid izenačen. 18-letni Nizozemec je obakrat zadel ob prvem stiku z žogo in priigral štiri točke, ki bi lahko bile ključne v boju za "solatni krožnik". Leipzig ima štiri točke prednosti po jesenskem delu in vsekakor bo zelo resen tekmec v boju za naslov.

Zirkzee je bil na zelenici v Bundesligi le osem minut, dvakrat je streljal na vrata in se veselil dveh zadetkov. Prav Flick je dal Nizozemcu priložnost v članski ekipi. Pod vodstvom Nika Kovača najstnik ni redno treniral s profesionalci. V zadnjem mesecu je bil na vsakem treningu in dokazal je, da se sijajno znajde v kazenskem prostoru.

Nizozemec v tretji ligi še ni zadel

Zanimivo, da je redno igral v tretji nemški ligi. Na 13 tekmah ni niti enkrat zatresel mreže! Precej boljši je v mladinski Ligi prvakov, kjer je zadel štirikrat na treh tekmah. Zirkzee je prišel pred dvema letoma iz mladinske šole Feyenoorda, pogodbo ima popisano do junija 2023.

4. januarja bodo Bavarci odšli na priprave v Doho in Zirkzee bo seveda zraven.