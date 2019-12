Jan Oblak za Atletico brani od leta 2014. Foto: Reuters

26-letni Škofjeločan je na slovesnosti športnega časnika Marca v Madridu v ponedeljek četrtič poziral fotografom s prestižnim priznanjem. V pretekli sezoni španskega nogometnega prvenstva je na dvajsetih od 37 tekem mrežo ohranil nedotaknjeno.

"Vsaka izmed štirih nagrad je posebna in ima seveda enako vrednost, a prva je bila verjetno najpomembnejša zaradi njegovih začetkov pri Atleticu," je v pogovoru za Marco poudaril Mlakar.

"Bilo je zelo težko. Ne bi rekel, da ljudje niso verjeli vanj, toda pričakovanja so bila zelo visoka, potem ko sta pred njim za Atletico branila Courtois in De Gea. Čeprav je Oblak sezono prej z Benfico osvojil tri lovorike, bil najboljši vratar portugalske lige in je Atletico zanj plačal 16 milijonov evrov, so se ljudje še vedno spraševali, ali je na pravi ravni za ta klub. Mislim, da so potem že po prvih tekmah hitro ugotovili, da so dobili enega izmed najboljših mladih vratarjev na svetu. Zame je Messi najboljši igralec na svetu, kar se tiče talenta, Cristiano Ronaldo pa kar se tiče profesionalizma. Oblak je vratarska mešanica obeh."

Mlakar je še dodal, da so za Jana klubske lovorike vedno pomembnejše kot individualne in ob vprašanju, do kdaj bo Oblak branil na Wandi Metropolitano, sklenil: "Prihodnost Oblaka v Atleticu bo vedno odvisna od ambicij kluba."

Pred dvema tednoma je Oblak v izboru revije France Football za premierno nagrado Leva Jašina kot najboljšega vratarja na svetu med deseterico finalistov zasedel četrto mesto. Priznanje je prejel vratar Liverpoola Alisson Becker. Drugo največje število novinarjev z vsega sveta je dobil Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), tretje pa Ederson (Manchester City). Samir Handanović (Inter) je bil 10.