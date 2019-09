Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali četrtfinalne pare Pokala Slovenije 2019/20.

POKAL SLOVENIJE

ČETRTFINALNI PARI

Prve tekme 16./23. oktobra:

Celje - Kalcer Radomlje

Nafta 1903 - Rudar Velenje

Domžale - Mura

Aluminij - Koper

Povratne tekme bodo 30. oktobra.

Kdo bo nasledil Olimpija kot zmagovalec Pokala Slovenije? Do konca oktobra bomo dobili štiri polfinaliste, ki bodo nato spomladi med seboj obračunali za drugo najpomembnejšo slovensko nogometno trofejo. Foto: Twitter/@nzs_si

Kako bo šlo drugoligašem proti prvoligašem?

Edini prvoligaški obračun bo tako med Domžalami in Muro, ki veljata za favorita med osmerico preostalih klubov. Celjani, ki so doslej že devetkrat zaigrali v velikem finalu, se bodo za uvrstitev v polfinale pomerili z vodilno ekipo druge lige Kalcer Radomlje.

Koper, ki je v osmini finala presenetil državne prvake iz Maribora, čaka spopad z Aluminijem, presenečenjem Prve lige. Velenjčane, ki so presenetljivo izločili branilca naslova Olimpijo, pa čaka še en ambiciozen drugoligaš - Nafta 1903.

V boju za polfinale bodo klubi igrali po dve tekmi. Polfinalne tekme in sam veliki finale bodo odigrani spomladi 2020.

Nazadnje v pokalu slavile Domžale

Od osmerice četrtfinalistov so doslej Pokal Slovenije osvojili Domžale (2011 in 2017) in Celje (2005) ter predhodniki zdajšnjih klubov Kopra (2006, 2007 in 2015) in Mure (1995). Aluminij je predlani igral v finalu.