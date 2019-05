Paul Pogba je dvakrat zatresel okvir gola - po enkrat v vsakem polčasu. Manchester United vse od sezone 2011/12 ni dobil zadnjega prvenstvenega gostovanja v sezoni. Tedaj je z 1:0 zmagal pri Sunderlandu. Foto: Reuters

Gostitelji, ki so v celi sezoni osvojili zgolj 15 točk, so se izkazali za pretrd oreh varovancev Oleja Gunnarja Solskajerja. Ti so srečanje sicer začeli izvrstno, že po 8. minutah je za vodstvo zadel Scott McTominay. 22-letni vezist se je dokopal do žoge, z levico sprožil z roba kazenskega prostora in jo poslal v malo mrežico vratarja Jonasa Lossla, ki bi lahko ob strelu sicer posredoval precej bolje.

Ob golu Scotta McTominayja bi lahko vratar Jonas Lossl posredoval precej bolje. Foto: Reuters

V nadaljevanju polčasa se je igra Huddersfielda nekoliko popravila, Unitedov vratar David De Gea se je moral izdatno izkazati, da je v 39. minuti po strelu Karlana Ahearneja-Granta preprečil izenačenje. Rdečim vragom je dvojno vodstvo po strelu Paula Pogbaja z glavo tri minute pozneje preprečila prečka.

Mbenza izenačil na 1:1 - in poškodoval kotno zastavico

Huddersfield, v dresu katerega je Jon Gorenc Stanković na rezervni klopi odsedel celotno srečanje, je vendarle izenačil po uri igre. Lossl je žogo degažiral v napad, Isaac Mbenza se je povsem sam znašel iz oči v oči z De Geo in okroglo usnje med njegovima nogama spravil v mrežo za 1:1. Mat v dveh potezah. Ob proslavljanju zadetka je 23-letni Belgijec poškodoval kotno zastavico, zaradi česar je bila igra za nekaj časa prekinjena.

Isaac Mbenza je ob proslavljanju izenačujočega zadetka poškodoval kotno zastavico, zaradi česar je bila igra dlje časa prekinjena. Foto: Reuters

Pet tekem brez zmage Manchester United slasti zmage ni okusil na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih, kar je največ po sezoni 2015/16, ko rdeči vragi pod vodstvom Louisa van Gaala niso slavili na osmih zaporednih obračunih.

Pogba spet v prečko

Do konca srečanja so gostje iskali zmagoviti zadetek, ki bi jih obdržal v igro za končno četrto mesto v prvenstvu, a zaman. Tudi po osmih minutah sodnikovega dodatka jim ni uspelo zatresti mrežo, še najbližje je bil Pogba, ki je z razdalje (znova) stresel prečko. V samih izdihljajih je domača ekipa igrala pametno, žoga je potovala od noge do noge, kradli so čas uglednejšemu nasprotniku, ki je v zadnjih prvenstvenih krogih izpustil kopico priložnosti ob spodrsljajih tekmecev.

Slab(š)a forma v zadnjih krogih

13. aprila je United še ugnal West Ham na Old Traffordu (2:1), potem pa na naslednjih štirih prvenstvenih tekmah ni več okusil slasti zmage. Everton je rdeče vrage na Goodison Parku ponižal s 4:0, v mestnem derbiju so pred Cityjem klonili z 0:2, točko so iztržili na derbiju s Chelseajem in nazadnje proti Huddersfieldu. Obe tekmi sta se končali z 1:1.

Ole Gunnar Solskjaer se je v Manchester United vrnil kot odrešitelj kluba decembra lani, ko je po porazu z Liverpoolom vodstvo odpustilo Joseja Mourinha. Na roko mu je šel nekoliko lažji razpored na začetku trenerskega udejstvovanja na Otoku, na 12 naslednjih prvenstvenih tekmah rdeči vragi niso okusili grenkobe poraza. Potem pa se je sezona začela počasti rušiti: na naslednjih osmih prvenstvenih tekmah je United od možnih 24 osvojil zgolj 8 točk, vmes pa klonil pred Arsenalom, Manchester Cityjem, Wolverhamptonom in Evertonom, točke je oddal še Chelseaju in Huddersfieldu. Foto: Reuters

Branilec Gary Cahill je končal kariero v Chelseajevem dresu. Foto: Reuters

Chelsea v drugem polčasu do pomembne zmage

Po dveh zaporednih remijih pa so se do polnega izkupička točk le dokopali nogometaši Chelseaja, ki so na Stamford Bridgeu s 3:0 ugnali Watford in Unitedu na prvenstveni lestvici ušli na neulovljivih +5. Pot do zmage so si tlakovali v drugem polčasu, ko je že takoj na uvodu zadel rezervist Ruben Loftus-Cheek, ki je že v 10. minuti srečanja zamenjal N'Gola Kanteja. Po predložku Edena Hazarda je 23-letni Anglež ob drugi vratnici zadel z glavo. Že nekaj trenutkov pozneje se je po predložku iz kota skoraj z istega mesta z glavo med vstrelce vpiasl še David Luiz. Končni izid je v 75. minuti postavil Gonzalo Higuain. Argentinski napadalec je po lepi globinski podaji Pedra Rodrigueza z lobom ukanil nemočnega vratarja Bena Fosterja.

Premier liga, 37. krog, nedeljske tekme:

HUDDERSFIELD - MAN UTD 1:1 (0:1)

Mbenza 60.; McTominay 8.

Gorenc Stankovič (Huddersfield) je bil na klopi.

Huddersfield Town: Lossl, Durm (46./Smith), Schindler, Kongolo, Lowe, Bacuna, Hogg, Mooy, Mbenza (90./Diakhaby), Ahearne-Grant, Pritchard.

Man Utd: De Gea, Young, Lindelöf (82./Dalot), Jones, Shaw, McTominay, Matić (54./Herrera), Pogba, Matam Rashford, Sanchez (54./Chong).

Sodnik: Lee Mason

CHELSEA - WATFORD 3:0 (0:0)

Loftus-Cheek 48., Luiz 51., Higuain 75.

Danes ob 17.30:

ARSENAL - BRIGHTON

Sobotne tekme:

EVERTON - BURNLEY 2:0 (2:0)

Mee 17./ag, Coleman 20.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Ake 91.

RK: Son 43., Foyth 48./oba Tottenham

WEST HAM - SOUTHAMPTON 3:0 (1:0)

Arnautović 16., 69., Fredericks 72.

WOLVERHAMPTON - FULHAM 1:0 (0:0)

Dendoncker 75.

CARDIFF - CRYSTAL PALACE 2:3 (1:2)

Kelly 31./ag, Reid 90.; Zaha 28., Batshuayi 39., Townsend 70.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 2:3 (1:2)

Atsu 20., Rondon 54.; van Dijk 13., Salah 28., Origi 86.

Ponedeljek ob 21.00:

MANCHESTER CITY - LEICESTER