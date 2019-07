Senijad Ibričić je bil že v 5. minuti natančen z bele točke. Foto: www.alesfevzer.com

Izbranci Simona Rožmana so na začetku sezone prikazali strelsko formo in na koncu zasluženo zmagali. Tudi velika vročina (32 stopinj Celzija) jih ni preveč motila.

Domžalčani so tekmo dobro začeli in že v peti minuti povedli, potem ko je Senijad Ibričić zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Žogo je poslal v spodnji levi kot in vratar Kristijan Naumovski je bil nemočen.

Balzan v štirih minutah do preobrata

Čeprav so imeli gostje še nekaj priložnosti, pa so v 34. minuti Maltežani izenačili po protinapadu, s 16 metrov je zadel Ricardo Correa. Le štiri minute zatem so Maltežani povedli, ko je po podaji Alfreda Effinga sam pred Gregorja Sorčana prišel Uroš Ljubomirac in zadel za 2:1.

Domžalčani so izenačili v 48. minuti, ko je Josip Ćorluka podal z desne na prvo vratnico, napadalec Slobodan Vuk pa je z glavo izenačil za 2:2. Osem minut zatem so igralci Balzana znova povedli, srbski vezist Stefan Dimić je s peto podal do razigranega Effionga, ki je prišel sam pred Sorčana in ga premagal za 3:2.

Podlogar odločil po podaji Ćorluke

Po uri igre so se Domžalčani le zbrali. V 62. minuti je Gregor Sikošek z desetih metrov z levo nogo poslal žogo pod prečko za 3:3. Odločitev je padla četrt ure pred koncem. V vlogi podajalca je bil znova Ćorluka, Matej Podlogar pa je iz bližine postavil končni izid.

Zmagovalca čaka Malmö

Povratna tekma bo naslednji četrtek ob Kamniški Bistrici. Zmagovalec tega obračuna se bo v 2. predkrogu čez dva tedna srečal z Malmöjem. Švedi so na prvi tekmi razbili Ballemeno United iz Severne Irske kar s 7:0. Domžalčani se bodo v 1. krogu Prve lige v nedeljo ob 21.00 srečali z Rudarjem.

1. predkrog, prva tekma:

BALZAN – DOMŽALE 3:4 (2:1)

Correa 34., Ljubomirac 38., Effiong 56.; Ibričić 5./11-m, Vuk 49., Sikošek 61., Podlogar 76.

Balzan: Naumovski, Bozović, Slivić, Kosorić, Bezzina, Fenech, Ljubomirac (82./Majdevac), Pisani, Correa (86./Micallef), Dimić, Effiong (69./Faria Machado).



Domžale: Sorčan, Ćorluka, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Vertih, Podlogar (77./Repas), Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan (64./Kait), Vuk (83./Kolobarić).



Sodnik: Aleksej Matjunin (Rusija)

2. predkrog, prva tekma:

DOMŽALE/BALZAN – MALMÖ/BALLYMENA UNITED (S. IRS)

Prve tekme bodo 25. julija, povratne pa 1. avgusta.