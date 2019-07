Varovanci Marca Balbula so na prvi tekmi zanesljivo zmagali. Foto: EPA

Soboška obramba je na stadionu Sammyja Oferja zdržala do 64. minute. Junak zmage je bil rezervist Mohamed Avad, ki je v igro vstopil v 51. minuti. 13 minut kasneje je podal v kazenski prostor proti Juvalu Aškenaziju, ki žoge ni zadržal. V bistvu ga je le zadela, a je do odbite znova prišel Avad. 22-letni napadalec je še enkrat podal Aškenaziju, ki se je tokrat odlično znašel in matiral Matka Obradovića.



Vratar Mure je štiri minute kasneje znova moral žogo pobrati iz svoje mreže. Avad je žogo dobil na dobrih 20 metrih. Gostje so mu pustili preveč prostora in izraelski nogometaš je sprožil ter natančno z levico meril ob vratnici.



Povratna tekma bo v Fazaneriji naslednji četrtek ob 20.00. Vmes Muro, ki je tokrat igrala brez poškodovanih pomembnih členov Nina Koutra in Nika Lorbka, čaka prvi krog državnega prvenstva, ko bo v nedeljo ob 19.00 gostovala v Celju.

Iz Izraela z novo okrepitvijo

Medtem je Mura dobila novega napadalca. Dvoletno pogodbo je s klubom v Izraelu podpisal Fejsal Mulić. 24-letni in kar 203 centimetrov visoki Srb je kariero začel pri Novem Pazarju, od tam se je že kot 18-letnik odpravil v Nemčijo k 1860 München, kjer je ostal tri sezone.

Nato je igral še za belgijski Royal Excel Mouscorn, leta 2017 pa se je preselil v Izrael. Tam je v zadnjih dveh letih igral za Hapoel Acre, Hapoel Tel Aviv ter v zadnji sezoni kot posojen nogometaš za Bnei Yehudo.

1. predkrog:

MACCABI HAIFA (IZR) - MURA 2:0 (0:0)

Aškenazi 64., Avad 68.



Maccabi Haifa: Haimov, Arad (86./Allyson), Habaši, Geršon, Mabouka, Plakuščenko (51./Avad), Lavi, Aškenazi, Meir, Šua (72./Abu Fani), Haziza.

Mura: Obradović, Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Šporn, Kozar, Karničnik (74./Horvat), Bobičanec (79./Cipot), Šušnjara, Maroša (73./Bubnjar).

Sodnik: Manfredas Lukjancukas (Litva)

2. predkrog, prve tekme:

STRASBOURG - MACCABI HAIFA/MURA



Prve tekme bodo 25. julija, povratne pa 1. avgusta.