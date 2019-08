Anthony Martial je unovčil lepo podajo Marcusa Rashforda. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni je Wolverhampton ugnal rdeče vrage na stadionu Molineux v Pokalu FA in tudi v prvenstvu z 2:1. Tudi tokrat so gostitelji prikazali odlično igro v drugem polčasu, ko bili nevarnejši. Varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja niso ponovili predstave z uvodnega kroga, ko so odpravili Chelsea kar s 4:0.

Martial kronal premoč vragov v prvem polčasu

V prvem polčasu je potekala taktična bitka med obema kazenskima prostoroma. V 27. minuti je Marcus Rashford v kazenskem prostoru lepo zaposlil Anthonyja Martiala, ki je z močnim strelom z levico poslal žogo pod prečko. Rdeči vragi so bili boljši v prvem polčasu, a niso uspeli večkrat ogroziti vrat Ruija Patricia.



Jimenez v vratnico, Neves v polno

Drugi polčas so gostitelji začeli odločno. Joao Moutinho je v 54. minuti z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Raul Jimenez preusmeril žogo z glavo, David de Gea je bil že premagan, a je žoga zadela notranji del vratnice. Le minuto zatem je Wolverhampton zasluženo izenačil. Moutinho je po kotu našel Rubena Nevesa na robu kazenskega prostora.

22-letni Portugalec je z desno nogo velemojstrsko zavrtinčil žogo pod prečko. Sodnik Jonathan Moss se je posvetoval z videosodnikom, ki pa je zadetek potrdil, saj prepovedanega položaja ni bilo.



Rui Patricio odbil strel Pogbaja z enajstih metrov

V 68. minuti je Conor Coady v kazenskem prostoru spotaknil Pogbaja. Francoz, ki je bil poleti na izhodnih vratih Old Trafforda, a je našel skupni jezik z vodstvom kluba, je kar sam izvedel najstrožjo kazen. Njegov strel z denso nogo je s sijajno parado odbil Rui Patricio.



Za volkove velik cilj skupinski del Evropske lige

Wolverhampton je za uvod v Leicestru iztržil remi brez zadetkov. V Evropski ligi je dvakrat odpravil armenski Pjunik s 4:0 in se bo v četrtek na prvi tekmi zadnjega predkroga srečal s Torinom. Izbranci Nuna Espirita Santa imajo lepe možnosti za preboj v skupinski del.

2. krog:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED 1:1 (0:1)

Neves 55.; Martial 27.

Rui Patricio je v 68. minuti ubranil 11-m Pogbaju.



Odigrano v soboto in nedeljo:

ARSENAL - BURNLEY 2:1 (1:1)

Lacazette 13., Aubameyang 64.; Barnes 43.

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH 1:2 (0:2)

Do. Luiz 71.; King 2./11-m, Wilson 12.

BRIGHTON - WEST HAM 1:1 (0:0)

Trossard 65.; Hernandez 61.

EVERTON - WATFORD 1:0 (1:0)

Bernard 10.

NORWICH - NEWCASTLE 3:1 (1:0)

Pukki 32., 63., 75.; Shelvey 93.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 1:2 (0:1)

Ings 83.; Mane 45., Firmino 71.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Sterling 20., Agüero 35.; Lamela 23., Lucas Moura 56.

SHEFFIELD UNITED - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Lundstram 47.

CHELSEA - LEICESTER 1:1 (1:0)

Mount 7.; Ndidi 67.