Robert Prosinečki je selektor BiH-a postal 4. januarja lani. Foto: Reuters

Odločitev je potrdila tamkajšnja nogometna zveza, ki bo morala zanj hitro najti zamenjavo. Bosanski mediji omenjajo predvsem Safeta Susića, ki je reprezentanco BiH-a popeljal na svetovno prvenstvo v Braziliji leta 2014.

Odločitev sprejeta po temeljiti analizi

"Po konstruktivni seji in temeljiti analizi smo sprejeli odločitev s ciljem napredovanja na Euro 2020 prek dodatnih kvalifikacij," so v sporočilu za javnost zapisali v bosanski nogometni zvezi in dodali: "Prosinečkemu želimo veliko uspeha v nadaljnji karieri. Bil je profesionalen, pokazal je veliko prizadevanja za uvrstitev na evropsko prvenstvo."

Najprej proti Severni Irski

Načrtovana prekinitev pogodbe ni posebno presenečenje, saj si reprezentanca BiH-a ni priigrala nastopa na evropskem prvenstvu 2020 v pravkar končanih kvalifikacijah. Še vedno pa ima BiH priložnost, da se na EP uvrsti prek dodatnih kvalifikacij. Prvi nasprotnik bo Severna Irska, v primeru zmage pa bo nato o uvrstitvi na EP odločal še dvoboj z zmagovalcem obračuna med Slovaško in Irsko.