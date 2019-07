Andrej Razdrh, Dejan Dončić, Dejan Grabić, Slobodan Grubor in Dušan Kosič na petkovem druženju vseh trenerjev Prve lige TS na Brdu pri Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

38-letni Novomeščan na klopi Brava sedi od pomladi 2017. Iz prve lige ima večletne igralske izkušnje, odigral je 146 tekem in dosegel devet zadetkov. Nekaj sezon je na začetku prejšnjega desetletja preživel tudi pri Olimpiji, za katero je debitiral na derbiju v Mariboru aprila 2000. To je bila tudi njegova sploh prva tekma v prvi ligi.

Dobrih 19 let pozneje ga čaka trenerski debi v tem tekmovanju, pri klubu, katerega dres je v sezoni 2011/12 nosil v drugi ligi. "S pripravami smo delno zadovoljni, saj nismo imeli povsem optimalnih razmer za delo. Iz tega izhajajo tudi manjše težave s poškodbami. Glede kadra pa smo zelo zadovoljni, saj smo obdržali 90 odstotkov igralcev, ki smo jih želeli zadržati. Nadaljujemo kontinuiteto dela in načina igre, to bo naša prednost," pravi Grabić pred prvim preizkusom čez dva dni v Spodnji Šiški.

Grabić bi raje igral v Stožicah

V Bravu so se spogledovali tudi z idejo, da bi vsaj največje tekme odigrali v Stožicah, saj stadion ŽAK-a nima niti žarometov, ki bi omogočali igranje v večernem terminu. Za zdaj selitve ni. Mestni derbi bo odigran v njihovem domicilu, čeprav Grabić poudarja: "Moje mnenje, ki ni nujno enako mnenju kluba, je, da bi raje igral v Stožicah ‒ zaradi boljšega in večjega igrišča ter vsega, kar to potegne za sabo."

Ne strinja se sicer s tem, da bi zelenica v Spodnji Šiški, ki je manjša, lahko bila prednost za njegov klub na domačih tekmah: "So plusi in minusi, to je relativno. Če bomo poskušali s kontinuiranim napadom v organizaciji igre, je to tudi minus za nas."

Trije novinci

Andraž Kirm, Luka Žinko, Darko Zec, Jaka Ihbeisheh, Alen Krcić in Mustafa Nukić so tista imena pri Bravu, ki jih spremljevalci prvoligaškega dogajanja že dobro poznajo. Novinci so Aljoša Matko (posojen iz Maribora, kjer je lani za mladince dosegel 31 zadetkov in bil najboljši strelec lige), branilec Blaž Urh (do zdaj Domžale) in Ibrahim Arafat Mensah, ki se v Slovenijo vrača po izkušnji na Norveškem (Start Kristiansand). Ganec je za Bravo že igral spomladi leta 2016, nato je bil še pri Krškem in Aluminiju.

"Cilj je obstanek, v dveh, treh letih pa želimo postati stabilen prvoligaš. Uveljaviti želimo čim več mlajših igralcev in biti trd oreh vsem," razloži Grabić.

Klarič: Nadaljevati po začrtani poti

Na spletni strani kluba se je oglasil tudi častni predsednik kluba Darko Klarič: "V napovedih smo zelo previdni. Po eni strani je cilj obstanek, po drugi pa želja doseči nekaj več. Izpad iz lige vsaj zame ni opcija, o kateri bi glede na primerljiv proračun, strokovno delo in dobre medsebojne odnose v klubu smeli razpravljati. Kombinacija izkušenj in mladosti je bila v pretekli sezoni zelo uspešna. Zavedamo se svojih pomanjkljivosti, med katerimi so verjetno največje pomanjkanje števila gledalcev, dejstvo, da smo drugi klub v mestu, v katerem kraljuje Olimpija, da nimamo tradicije v članskem nogometu, da se borimo z neprimerno infrastrukturo in podobno. Imamo razvojne možnosti, da postanemo stabilni prvoligaš, ne smejo pa nas potreti morebitni začetni neuspehi. Edina pot je držati skupaj in nadaljevati po začrtani poti."

V Sežani osem novih imen

Pri drugem novincu, Taboru iz Sežane, so se poslovili od najboljšega strelca, Francoz senegalskih korenin Papa Ibou Kebe je odšel v Vietnam. "Zaradi tega smo najprej posegli po okrepitvah v napadu in pripeljali dva igralca. Okrepili smo se tudi v vezni vrsti, čakamo še na obrambo, kjer smo najtanjši. Prestopni rok je še dolg. Prišlo je kar veliko novih igralcev, moramo jih čim prej sestaviti v pravi mozaik," je v ponedeljek na druženju vseh desetih trenerjev na Brdu pri Kranju povedal trener Andrej Razdrh, čigar pomočnik bo še en nekdanji trener Olimpije Darko Karapetrović.

V sredo je dočakal še osmo okrepitev, osrednjega branilca Maria Zebića, ki je nazadnje igral za prvaka hrvaške druge lige Varaždin. Iz Hrvaške so pripeljali še dva nova nogometaša, prav tako iz Srbije. Najizkušenejši je 36-letni napadalec Predrag Sikimić, ki je med letoma 2015 in 2017 igral za Crveno zvezdo, pred tem pa več let v tujini.

"Priprave so bile zelo kratke, saj smo prejšnjo sezono končali najpozneje od vseh. Ekipa se je na novo oblikovala, zato bomo potrebovali še nekaj časa skozi prvenstvo, da bo tako, kot si želimo. Kolikor bo mogoče, bomo pripravljeni na prvi krog. Srednjeročni cilj kluba je postati stabilen prvoligaš, ne želimo deliti usode tistih, ki so bili v prvi ligi samo eno sezono. Mislim, da smo lahko konkurenčni, okolje je to sprejelo," je dodal Razdrh.

PRVA LIGA TS, 1. KROG



Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - TRIGLAV KRANJ



Nedelja ob 17.45:

BRAVO LJUBLJANA - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Ob 19.00:

CELJE - MURA

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE

Gruborju je veliko lažje kot prej

Tabor bo sezono začel v soboto doma proti Aluminiju, ki je obdržal vse glavne igralce, najopaznejšo spremembo pa doživel na klopi. Oliverja Bogatinova, ki je postal vodja mladinske šole Maribora, je zamenjal Slobodan Grubor. Hrvaški trener z avstrijskim potnim listom je v Kidričevem že deloval v spomladanskem delu sezone 2016/2017 in jesenskem delu sezone 2017/2018.

"Zadovoljni smo s pripravami, vse je šlo po načrtih. Nismo imeli kakšnih večjih težav. Nekaj odhodov in prihodov je bilo, a nisem novinec v klubu in poznam ekipo. Želimo še učvrstiti svoj status v prvi ligi, napredovati v strokovnem, športnem in organizacijskem smislu, vzgajati mlade igralce. Aluminij je v času, ko nisem bil tu, naredil velik korak naprej. Mladinska šola zelo dobro dela. Zdaj mi je veliko lažje, kot mi je bilo prej," je poudaril Grubor.

Tudi v Kranju priložnost za mlade

Triglav se bo v soboto predstavil v Mariboru, kjer je pred slabima dvema mesecema zadel trikrat za remi s 3:3. "Na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu smo bili pravi, določene stvari želimo tudi nadgraditi in se predstaviti v najboljši luči. S pripravami sem zadovoljen, okostje ekipe je ostalo isto. Priložnost želimo ponuditi mladim igralcem, upam, da nam bo uspelo. Liga bo zahtevna in nepredvidljiva, vse ekipe so dobro pripravljene in mislim, da bo tekmovanje letos še močnejše," meni trener Dejan Dončić.

Kranj so zapustili Drilon Kryeziu (brez kluba), Darjan Curanović (OFK Petrovac, Črna gora), Muamer Svraka (Birkirkara, Malta) in Ivan Crnov (Borac Banjaluka).

Kosič: Želimo si boljšega štarta kot lani

Celje bo pogrešalo najboljšega igralca lige Rudija Požega Vancaša (Maribor) in Lovra Cveka, ki je odšel v Senico na Slovaško.

"Rudija se ne da zamenjati niti se ne trudimo najti takšnega igralca. Posvečamo se ekipi. Breme bodo morali zdaj prevzeti drugi. Že zadnji del pretekle sezone smo odigrali brez njega in smo funkcionirali spodobno," je ocenil trener Dušan Kosič.

"Priprave so potekale po načrtih, igrali smo z zahtevnimi tekmeci, kar smo si želeli. Nadaljujemo lahko zgodbo, ki smo jo začeli pred dvema letoma. Podaljšali smo pogodbe z nekaterimi igralci, ki imajo tako zdaj dolgoročne pogodbe, zato so lahko z mislimi le pri nogometu. Nekoliko smo morali zmanjšati proračun, ker nismo prišli v Evropo. Nadaljevati želimo tam, kjer smo lani končali. Radi bi bili stabilen klub in razvijali fante. Pomembno je tudi, da smo rezultatsko uspešni in težek tekmec za vse. Trdno verjamem, da nam bo uspelo dati piko na i. Tudi lani smo imeli visoke ambicije, pa smo bili po sedmih krogih s petimi točkami na zadnjem mestu. Zato si želimo boljšega štarta v sezono kot lani," je še razložil Kosič.

Tučić najbrž odhaja na Nizozemsko

Rudar je v sklepnem delu lanske sezone nakazal, da lahko cilja višje kot na 7. mesto. Najverjetneje ga bo zapustil najboljši strelec Milan Tučić, ki je na pragu prestopa v nizozemsko prvo ligo k Sparti iz Rotterdama. Klemen Bolha je novega delodajalca našel v Litvi (Žalgiris). Vrnil se je Elvedin Džinić.

"Priprave smo oddelali, kot smo načrtovali. Cilji kluba so, da poskušamo biti čim višje in uveljaviti kakšnega domačega mladega fanta," je bil kratek trener Almir Sulejmanović.

Velenjčani bodo v nedeljo gostovali v Domžalah, medtem ko bo Celje gostilo Muro.