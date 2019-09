Celjani bodo v blagajno NZS-ja nakazali 750 evrov. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Olimpije in Celja so 15. septembra v Ljubljani odigrali neodločeno 2:2 (1:0). Oba tekmeca sta kazen dobila zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev in žaljivega skandiranja navijačem nasprotne ekipe.

Olimpija je bila za to že kaznovana, Celjska vrsta pa je dobila višjo kazen zardi žaljivega vzklikanja sodniku in aktiviranja pirotehničnega sredstva, katerega glavni učinek je močan pok. Igralec Celja Tadej Vidmajer je zaradi drugega rumenega opomina, ki ga je prejel zaradi brezobzirne igre, dobil tekmo prepovedi nastopanja.

Ekipa Mure, ki je z 1:0 (0:0) premagala CherryBox24 Tabor Sežano, je kazen dobila, ker so njeni navijači metali bakle na igralno površino in povzročili prekinitev tekme. Olajševalna okoliščina je bila pisna izjava kluba o tem dogodku.