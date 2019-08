Gaber Dobrovoljc je tako kot Amedej Vetrih nov izziv našel v Turčiji. Foto: www.alesfevzer.com

Otrok Domžal je s svojim novim klubom sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.

26-letni Dobrovoljc je svojo nogometno pot v Domžalah začel pri sedmih letih, debi med člani pa je dočakal kot 18-letnik na gostujoči tekmi proti Olimpiji v sezoni 2010/11. Za Domžale je v vseh tekmovanjih odigral 214 tekem in dosegel 17 zadetkov.

Leta 2017 je z golom v finalu Pokala Slovenije na koprski Bonifiki poskrbel za zmago nad Olimpijo in tako osvojil svojo prvo lovoriko v članski zasedbi.

"Gaber je naš član od samega začetka njegove kariere, zato je ta prestop še toliko bolj poseben. Pri nas je preživel večino svojega življenja in v tem času odigral veliko število odličnih tekem za vse selekcije, na čelu s člansko. Prestopa si je močno želel in si ga tudi trdo prislužil, saj je dolgo čakal na priložnost v tujini, ki se mu je končno ponudila. Prepričan sem, da bo s svojo odločnostjo, marljivostjo in vztrajnostjo tudi na tujem uspešen, popolnoma jasno pa je, da bo vedno doma ob Kamniški Bistrici ter da je v rumeni družini vedno dobrodošel. Hvala za vse in srečno, Gabi!" je za klubsko spletno stran povedal športni direktor Domžal Matej Oražem.

Iz Domžal sta pred kratkim že odšla Amedej Vetrih (Rizespor) in Shamar Nicholson (Charleroi), v četrtek pa je iz Celja prišel Janez Pišek.