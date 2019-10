NZS je sporočila višino kazni zaradi vedenja Green Dragonsov in Viol na derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborski klub bo v seštevku dveh kazni za neprimerno obnašanje navijačev v 11. in 12. krogu plačal 4.600 evrov, Olimpija pa samo za derbi 3.250. Kot je obrazložil disciplinski sodnik NZS-ja Boštjan Jeglič, si je Maribor manjšo kazen 550 evrov prislužil na tekmi 11. kroga 25. septembra proti Rudarju zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja navijačem ekipe, ki ni bila prisotna na tekmi, žaljivega izražanje o NZS-ju in predkaznovanosti.

Obrazložitev kazni 4.050 evrov za derbi je obsežnejša, državni prvaki bodo plačali takšno vrednost zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja navijačem nasprotne ekipe, žaljivega izražanja o NZS-ju, večkratnega prižiganja in metanja bakel na igrišče, prižiganje večje količine bakel na tribuni, povzročitve prekinitve tekme, zažiganja stola in metanja vžigalnikov na igrišče ter predkaznovanosti.

Olimpija je dobila 3.250 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja navijačem nasprotne ekipe, prižiganja in metanja bakle na igrišče, večkratnega prižiganja večje količine bakel, metanja z vodo napolnjenih balonov na igralno površino ter predkaznovanosti.