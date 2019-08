Žoga je okrogla s02e03: Ali je Maribor že prebrana knjiga?

Gostje v tretji epizodi druge sezone podkasta Žoga je okrogla so avtor oddaje Ofsajd in poročevalec Dnevnika Jaša Lorenčič, reporterja športne redakcije Radia Slovenija Marko Cirman in Aljaž Golčer. Voditelj je Luka Petrič.

Nogometaše Maribora čaka zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Evropske lige. Rezultati so skromni, v igri vijoličastih je kopica težav. Navijači postajajo vse bolj nezadovoljni in pod vse večjim pritiskom je trener Darko Milanič.

Maribor (na fotografiji trener Darko Milanič) ima po šestih krogih nove sezone državnega prvenstva vsega šest točk, kar pomeni najslabši štart v zgodovini kluba. Navijači so razumljivo vse bolj nezadovoljni ... Foto: www.alesfevzer.com

Milaniča okolje nikoli ni povsem sprejelo

"Darko Milanič je svoj veliki moment doživel ob uvrstitvi v Ligo prvakov, ko so navijači skandirali njegovo ime. To si je zelo želel. Malo se pozna, da bi mu koristilo, če bi bil bolj identificiran z okoljem, kajti okolje ga nikoli ni povsem sprejelo za enega svojih. To v Mariboru ni nepomembno. Štejejo se mu dnevi, ne ti zdaj, ampak tisti do izteka pogodbe," je povedal Jaša Lorenčič

Zahovič je kot iz teflona

Veliko prahu je s svojo izjavo o malomeščanih iz Miklavža in Malečnika v zadnjih dneh dvignil Zlatko Zahovič. Ali je s tem odvrnil pozornost od težav na igrišču ali je šlo za izjavo v afektu? Luka Petrič pravi, da je prvi mož Maribora kot iz teflona, saj se vedno uspe iz podobnih zgodb rešiti brez trajnih madežev.

Dodana vrednost slovenski ligi

Marko Cirman: "Zanima me, kaj bi Zlatko Zahovič še moral narediti, da bi ga spodili iz kluba. Sam ga ne bi spodil, všeč mi je, da je v slovenskem nogometu. V slovenskem nogometu bi zevala velika luknja, če ne bi bilo Zlatka Zahoviča. Ta njegova persona, karizma, to je dodana vrednost slovenski ligi. Lahko smo veseli, da prihaja do takšnih situacij. Žaljenja ne odobravam, toda tudi to je del tega cirkusa."

"Aluminij, žogo v gol porini"

Gostje so se strinjali, da Maribor v zadnjem krogu kvalifikacij Lige Europa čaka težka naloga. Ludogorec ima bogate evropske izkušnje. Pomembno bo, da mariborska obramba ne bo delala velikih napak. V državnem nogometnem prvenstvu ima Maribor po šestih tekmah na šestem mestu šest točk. Sedem jih zaostaja za drugo Olimpijo. Ljubljančani so po porazu v Kidričevem zdaj na drugem mestu lestvice. Na vrhu ta hip kraljuje Aluminij, ki je še neporažen, na šestih tekmah pa je prejel le dva zadetka.

"V Kidričevem so bile tribune na tekmi Aluminija in Olimpije polne, vzdušje je bilo zelo dobro. Okoliški otroci za golom Olimpije so po vodstvu Aluminija simpatično skandirali "Aluminij, žogo v gol porini," in skoraj bi Kidričani v gol porinili še kakšno žogo. Aluminij je krasila predvsem izvrstna in zelo disciplinirana obramba. Ko je Olimpija imela priložnost iz prekinitve, je bilo v domačem kazenskem prostoru deset od enajstih igralcev Aluminija. Vratar Luka Janžekovič ni imel težkega dela," je tekmo opisal Aljaž Golčer.

V sodnikovem dodatku so se gostje posvetili zanimivemu dogajanju v Angliji, kjer je na dvoboju med Manchester Cityjem in Tottenhamom za razburjenje poskrbel VAR, ter Španiji, kjer je Barcelona izgubila, Real Madrid pa zmagal. V Barceloni je te dni v ospredju odhod Philippa Coutinha, v Madridu pa Gareth Bale, ki je uvodno tekmo prvenstva začel v prvi postavi.