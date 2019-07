Mariborska obramba je na tekmah z Valurjem ostala nepremagana, napad pa je natresel pet golov, a v prviih dveh krogih novega državnega prvenstva so prvaki osvojili le točko. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Ljubljančani resda niso navdušili v prvi tekmi sezone, a se jim je potem uspelo izvleči v Rigi, po novi vrnitvi, proti Domžalam v Stožicah, pa ne manjka optimistov v ljubljanskem taboru. Gorazd Nejedly iz časopisa Delo pravi, da so poletni nakupi dali moštvu izostreno konkurenco in daljšo klop, trenerju Safetu Hadžiću pa možnost menjav.

Savič in Suljić nekonstantna, a vseeno presežek za Prvo ligo

Zato bi lahko glavna aduta Stefan Savić in Asmir Suljić igrala bolj stanovitno kot doslej. Če ne bosta, bodo priložnosti dobili drugi. "Če bi naredili posnetek Youtuba z Suljićevimi najboljšimi akcijami, bi bil fantastičen, videti bi bil kot igralec za najvišjo raven," dodaja voditelj Luka Petrič, njegov kolega iz radijske športne redakcije Vala 202 Jože Pepevnik pa trdi, da oba spadata na točno to raven kakovosti igralcev, ki še lahko igrajo v slovenski ligi, a so tako nekonstantni, da ju ne kupi kakšen klub iz večje lige.

Pomanjkanje izkušenj v obrambi vijoličastih

Maribor bo evropsko sezono nadaljeval proti švedski ekipi AIK iz Stockolma. Proti Valurju je bil prepričljiv, prvi radijski nogometni reporter Boštjan Janežič pa pravi, da bosta imela proti Švedom osrednja branilca Saša Ivković in Spiro Peričić več dela, vratar Kenan Pirić pa letos prvič brani v Evropi. Pepevnik pravi v tej trojici manjkajo izkušnje in vodja. Spredaj se pozna odsotnost poškodovanega Luke Zahovića in Jana Mlakarja, ki je prestopil v Anglijo.

Jasmin Mešanović, ki je zapravil nekaj priložnosti na zadnjih tekmah, ni pravi osrednji napadalec, trdi Pepevnik. "Maribor ima še vedno prepočasne igralce. Igrajo žoge v globino, toda takšne podaje so za hitre igralce," pravi Nejedly in dodaja: "Maribor ima težavo s kombinatoriko. Luka Zahovič je bil edini, ki je šel v globino, čeprav ni hiter. Je pa igralec, ki je težil k temu in je za hrbrtom čakal, na robu prepovedanega položaja."

Luknjičasta obramba Domžal kljub Sorčanu

Gostje so se pogovarjali tudi o neprepričljivih Domžalah, ki morda prvič po dolgem času v prestopnem roku niso zadele v polno, vratar Grega Sorčan pa je na štirih tekmah prejel kar devet golov. Govorci za okroglo žogo so prečesali tudi odmeve po senzacionalnem porazu Hajduka proti tretjeuvrščeni ekipi malteškega prvenstva.