Kronaveter, s 17 goli prvi strelec letošnje sezone Prve lige (nazadnje je bil izbran tudi za najboljšega igralca aprila), bi rad Olimpiji pomagal do konca sezone, seveda si želi igrati tudi 30. maja v finalu pokalnega tekmovanja proti Mariboru. Zakaj ne igra? "To morate vprašati vodstvo Olimpije. Pogodbo imam do konca sezone in sem želel pomagati, vendar so se odločili, da je tako bolje," je povedal v pogovoru za TV SLO.

Pregled 34. kroga Prve lige TS (pogovor z Rokom Kronavetrom je na koncu oddaje)

Zakaj se je Kronaveter odločil, da zamenja klub? "Po treh ali štirih let je prišel čas, da si poiščem nov izziv. Mislim, da sem v tem času dosti dobrega naredil za Olimpijo. Pred menoj je nova pot, nov izziv."

Ali je Olimpija želela podaljšati pogodbo? "Ja, lahko bi rekli, da so želeli podaljšati pogodbo, ampak sem se že pred časom odločil, da je ta zgodba končana."

Kam se bo preselil, še ni znano. Glasna so ugibanja, da bi lahko odšel k Mariboru, vendar Kronaveter zagotavlja, da do zdaj še ni bilo stikov z vijoličastimi.

Sodniki priznali napako

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je objavila razlago sporno izvedene 11-metrovke na sobotni tekmi 34. kroga med Domžalami in Celjem. V 85. minuti si je žogo nastavil Senijad Ibričić, ki pa ni streljal na gol, temveč je žogo domiselno podal do Shamarja Nicholsona (mimogrede: z Domžalami je podaljšal pogodbo do poletja 2022), ki jo je poslal mimo vratarja Matjaža Rozmana in izenačil na končnih 1:1.

V zvezi sodnikov priznavajo, da so sodniki storili napako (glavni je bil Andrej Žnidaršič iz Kranja) in da je bil zadetek dosežen nepravilno. Strel z 11-metrovke bi moral biti ponovljen. Podrobnejšo razlago si oglejte v spodnjem videu.

Sodniška tolmačenja - Obrazložitev izvedbe kazenskega udarca

Ibričić in Nicholson domiselno izvedla 11-m za končnih 1:1

Dodatni tekmi 29. maja in 2. junija

Tekmi kvalifikacij za popolnitev Prve lige TS med devetouvrščenim moštvom prve lige in drugouvrščeno ekipo druge lige bosta v sredo, 29. maja, in nedeljo, 2. junija. Prva tekma bo na stadionu drugoligaša. Če v zadnjih krogih ne bo velikih presenečenj, se bosta v tem obračunu pomerila Gorica in CherryBox24 Tabor Sežana.