Luka Majcen bo počival šest tekem. Foto: www.alesfevzer.com

Disciplinski organ NZS-ja je zaradi dogodkov po tekmi v Kranju na podlagi prijav uvedel disciplinski postopek proti obema nogometašema, ki sta s svojim dejanjem vrgla črno senco na ugled tekmovanja in nogometašev, ki v njem nastopajo.

"Nogometna zveza Slovenije najstrožje obsoja nasilje in dejanja, ki ogrožajo človeško dostojanstvo, pa naj si bo na tribunah ali na igrišču, med tekmo ali po njej, ko so glave še vroče. Nogometaši, ki nastopajo v najbolj razširjenem klubskem tekmovanju, se morajo zavedati, da so s svojim vedenjem vzorniki številnih otrok, njihova dejanja pa so vsak trenutek pod drobnogledom javnosti in vseh, ki nam je mar za dobro te čudovite igre," je pojasnil NZS.

Disciplinski sodnik je na podlagi zbranih izjav in dokazov odločil, da bo zaradi dogodkov po tekmi nogometaš Brava Alen Krcić počival na naslednjih štirih prvenstvenih tekmah, plačal pa bo denarno kazen 400 evrov, kapetan Triglava Luka Majcen bo počival na šestih prvenstvenih tekmah, ob tem pa bo plačal še denarno kazen 600 evrov.